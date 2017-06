Sergio Muñoz: «Somos una profesión clandestina y exigimos una norma que nos saque del limbo»

El malagueño Sergio Muñoz preside desde su fundación, a principios de 2016, la asociación que aglutina a los pilotos y operadores de drones de Andalucía. Un colectivo en continuo crecimiento ya que más allá de ser una afición, el manejo de estas aeronaves es un nicho laboral en campos tan diversos como la ingeniería, la topografía o la seguridad. Eso sí se encuentran con limitaciones por las prohibiciones que, según denuncian, impiden el desarrollo de su profesión.

¿Cuáles son los requisitos para poder ser piloto y operador de drones?

Tenemos que diferenciar si nos vamos a dedicar como un hobby, que no necesitaríamos una licencia sólo conocer cuál es la normativa, y el caso profesional, donde tenemos que tener una formación en una escuela ATO, son las autorizadas por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), de unas 60 horas presenciales de teoría; pasar un examen; realizar un control para obtener el certificado médico; y lograr la habilitación, que consiste en un examen específico sobre el tipo de aeronave que vamos a pilotar. Si se supera estos trámites se consigue el título de piloto y, posteriormente, para poder trabajar necesitas ser un operador para lo que te tienes que registrar en AESA y contar un seguro de responsabilidad civil.

¿Cuántos operadores y pilotos hay actualmente?

En España hay actualmente unos 2.258 operadores registrados, de ellos unos 360 en Andalucía y casi un centenar en Málaga. Esas cifras hay que multiplicarlas por tres para saber el número de pilotos porque no todo aquel que se saca el certificado de piloto después se hace operador.

Mañana comienza el primer salón de tecnología dron El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga acogerá mañana, miércoles, el primer salón de tecnología dron cien por cien de Andalucía, que se desarrollará en paralelo a la celebración del octavo foro Greencities. El Hi!Drone Technology, organizado por el Palacio de Ferias y Drone Events Company con la colaboración de AAPOD, reunirá a profesionales y empresas del sector dron en torno a conferencias, demostraciones prácticas, presentaciones y una zona de networking.

¿Qué usos tienen los drones desde un punto de vista profesional?

Cuando se habla de drones todo el mundo piensa en el tema de filmación audiovisual, pero si ampliamos la mirada, el campo es inmenso. Con un dron hoy se está trabajando en ingeniería, topografía, ortofotometría, en revisiones de tendido eléctrico, con una cámara térmica podemos buscar por la noche a una persona perdida, o en agricultura, a través de cámaras multiespectrales, se puede detectar una plaga en un cultivo mucho antes que los humanos. Las opciones son infinitas.

¿Quienes contratan a los operadores?

Cualquiera que quiera un trabajo, ya sea un levantamiento topográfico o una boda. ¿Dónde está el problema? El operador tiene la responsabilidad de conocer la normativa y actualmente no se pueden hacer vuelos en ciudades, no se puede volar sobre aglomeraciones, ni sobre el radio de acción de un aeropuerto. Por lo que tenemos una serie de restricciones que limitan nuestra labor.

Y en este sentido, ¿qué demandan?

La asociación nace para crear sinergias a la hora de compartir conocimientos y, sobre todo, para unir fuerzas porque hoy día nuestra profesión no está reconocida, es una profesión clandestina donde no podemos ejercer; exigimos un marco regulatorio, que debe aprobar el Gobierno, que nos saque de este limbo.

¿Y qué les dicen las autoridades?

AESA conoce el marco de nuestra formación, pero aún no tenemos aprobado el uso de drones en nuestra profesión. En 2014 aparecen los drones y AESA prohíbe su uso, pero la clave no esta en prohibir sino en regular. Y eso es lo que desde la asociación peleamos, que en 2014 se prohibió y a día de hoy no tenemos una normativa para el uso de drones. No tiene sentido que no podamos hacer uso profesional de los drones tras haber hecho fuertes inversiones en la formación y en la adquisición del material, de habernos hecho autónomos y de haber convencido a las familias de que esto no era un juguete sino una profesión seria y con futuro. Toda esta ilusión se ve tirada por el suelo por no tener una normativa. Ahora mismo nos podemos dedicar a dar clases de formación y hacer vuelos en las zonas no prohibidas, pero las opciones son muy limitadas.

¿Por dónde debe pasar esa regulación?

Por el control de formación y por tener un registro oficial para que cuando vayamos a utilizar el dron se le notifique a AESA, para que, una vez presentado el plan de seguridad, se nos dé el visto bueno para operar y se nos controle. Por ejemplo, la Vuelta Ciclista a España la filma un helicóptero de más de cinco toneladas, que vuela sobre poblaciones y en aglomeraciones. ¿Es peligroso eso? ¿Cómo nosotros con un dron que pesa un kilo y medio no podemos grabar aquí en la ciudad? No tiene sentido.

¿Cuál es la regulación en otros países?

En Francia ya se pueden usar drones y en Estados Unidos ya hay registro para poder usarlos.

El hecho de que en algunos casos se hayan usado drones para atentar y dada la psicosis existente con el tema de la amenaza terrorista yihadista, ¿os perjudica?

Sí, nos está perjudicando. Todo tiene aplicaciones positivas y negativas; un cuchillo vale para cortar el pan y para apuñalar a alguien y el dron es lo mismo, lo puedes usar para poner una bomba o para un uso positivo, todo pasa por regularlo y controlarlo. Cuando se nos dice que el dron es un peligro, que es un arma que se puede meter en una turbina de un avión y lo puede derribar, atrocidades que además alimentan la fobia de AESA a nuestra profesión, yo respondo que un arma de fuego la puedes comprar y eso también es peligroso pero existen unos registros para controlarlas; hoy te puedes comprar un dron en cualquier sitio y lo que queremos es que si se considera al dron un arma se regule con un registro. Nuestro principio es regular, no prohibir.