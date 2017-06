Carlos Haya y los distritos sanitarios de la Serranía y Costa del Sol, los que más sustituirán en verano

Después de muchos años, este verano los hospitales malagueños del SAS y los distritos sanitarios de atención primaria contarán con un volumen de sustituciones del personal de vacaciones que les permitirá funcionar con garantías. El Hospital Regional Carlos Haya, con un 62 por ciento, y los distritos sanitarios de la Serranía (69 por ciento) y Costa del Sol (61 por ciento) serán los que más sustituciones de profesionales harán en los meses veraniegos. Así se ha dicho este martes en una rueda de prensa ofrecida de modo conjunto por los sindicatos CC OO, UGT, Sindicato Médico de Málaga (SMM), Sindicato de Enfermería (Satse), Csif y Usae (auxiliares de enfermería).

Las organizaciones sindicales han explicado que han suspendido las movilizaciones al reconocer que el SAS ha actuado por primera vez sobre la demanda estacional que tiene Málaga en sustituciones de profesionales para el verano de 2017. Sin embargo, han dejado claro que volverán a movilizarse después del periodo estival si el SAS no cumple con su compromiso de recuperar los 2.250 puestos de trabajo perdidos en la provincia de Málaga, en hospitales y centros de atención primaria, durante los años de tasa cero de reposición y de poner en marcha un plan de choque para que todas las infraestructuras sanitarias funcionen el cien por cien. Asimismo, reclaman un plan de inversiones en infraestructuras y equipamientos para evitar desigualdades sanitarias de Málaga respecto a otras provincias andaluzas.

Los sindicatos consideran positivo el incremento de contrataciones previstas para este verano, pero matizan que el reparto de las mismas es desigual. Así, lamentan que el Hospital Clínico no haya ofrecido aún los datos y temen que esté ocultando algo al no decir cuántas sustituciones llevará a cabo. También han criticado el bajo volumen de contrataciones que efectuarán los distritos Málaga (22 por ciento) y Guadalhorce (41 por ciento). Por su parte, el distrito de la Axarquía llegará al 57 por ciento y el de Antequera al 47 por ciento. El montante económico que el SAS destinará a esas sustituciones será de 22,2 millones de euros. En esa cantidad no está incluido el dinero que gastará el Hospital Clínico, que sigue sin facilitar la información.

«Las contrataciones de este año son más numerosas, lo que permitirá que haya un verano mejor en Málaga en el plano sanitario, aunque no se llegará al cien por cien prometido por el gerente del SAS», ha dicho el secretario provincial de Sanidad de CC OO, Rafael González Delgado. El sindicalista ha destacado que un centro con casi 5.000 trabajadores como es el Hospital Regional Carlos Haya sustituirá al 62 por ciento del personal de vacaciones en verano, lo que facilitará que la asistencia sea mucho mayor que el año pasado. Igualmente, ha indicado que el distrito sanitario Costa del Sol llega al 76 por ciento de sustituciones si solo se tiene en cuenta a las cuatro categorías que agrupan casi al 90 por ciento de los profesionales (médicos, enfermeros, auxiliares administrativos y conductores-celadores). En el cómputo global de ese distrito, la cobertura de sustituciones será del 62 por ciento.

Los seis sindicatos que han anulado las movilizaciones previstas para el jueves (una concentración) y para el domingo (una manifestación) han dejado claro que las protestas se suspenden temporalmente y que se retomarán si el SAS no cumple su compromiso de contrataciones y de mejorar las infraestructuras sanitarias de la provincia de Málaga.

El secretario de organización del SAE (auxiliares de enfermería), Miguel Ángel Guerrero, ha manifestado que este verano, con el aumento de las sustituciones, se verá un poco la luz al final del túnel. «Le damos un voto de confianza a la Administración, pero fiscalizaremos el proceso», ha afirmado. El presidente del Sindicato Médico de Málaga, Antonio Martín Noblejas, ha comentado que está contento con el incremento de contrataciones, pero estima que son insuficientes. «Tenemos que seguir negociando el déficit de personal sanitario que hay en la provincia de Málaga», ha precisado.

La valoración realizada por el secretario provincial de Sanidad de UGT, Ramón Sánchez-Garrido, es positiva, porque «se ha conseguido que el SAS se avenga a razones». Y ha añadido: «Estaremos alerta para que se cumpla lo prometido. El portavoz de Sanidad de Csif, Antonio Carrillo, ha señalado que desconvocar las movilizaciones no significa que se avalen las cifras del SAS, pero ha reconocido que en algunas categorías ya no hay profesionales disponibles en la bolsa de trabajo. «Cuando pase el verano hay que abordar en profundidad el déficit estructural de personal que padece Málaga», ha significado. Por su parte, el secretario provincial de acción sindical del Satse, Alfonso Calvo, ha subrayado que se ha conseguido el compromiso de que se cumpla la ratio enfermero-paciente, aunque se mantendrá la vigilancia para comprobar que no se producen incumplimientos y que todas las unidades están bien cubiertas