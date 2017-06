Empresarios piden a Fomento que rebaje a 70 minutos el AVE entre Málaga y Sevilla

El enlace que reducirá a una hora y 35 minutos el viaje en AVE entre Málaga y Sevilla que proyecta el Ministerio de Fomento no acaba de convencer a los empresarios y profesionales de ambas provincias. La asociación Unión Cívica del Sur (Civisur), el 'lobby' creado para impulsar el eje Málaga-Sevilla ha pedido al Ministerio de Fomento que aparque la solución planteada del 'by pass' a la altura de Almodóvar del Río (Córdoba) y tenga “visión de futuro” para que esta actuación sirva para recortar aún más los tiempos de viaje hasta dejarlos en unos 70 minutos (ahora es de una hora y 55 minutos. ¿Cómo? Apostando por un trazado más largo, de manera que el radio de giro sea más suave y los trenes no tengan que reducir la velocidad hasta los 80 kilómetros por hora que se prevén con la propuesta elegida por Fomento y que hace un mes superó el trámite del estudio de impacto ambiental. Este planteamiento ya fue puesto sobre la mesa por Civisur en las alegaciones que presentó en 2015 durante la tramitación del proyecto, y ahora vuelven a hacerlo.

“El trazado no reúne las condiciones técnicas idóneas por su limitado radio”, advierte este colectivo, remarcando que “en todos los casos similares realizados en España los radios son muy superiores al que se proyecta en Almodóvar”. En la misma línea, también critican que el nuevo trazado se haya planteado en vía única y la ausencia de saltos de carnero (una bifurcación en alto que dejaría libre las vías hasta Córdoba.

Ante estas circunstancias, Civisur solicita al Gobierno que valores la relación coste-beneficio de las alternativas planteadas, “pues una inversión inicial más reducida se traducirá en menores rentabilidades de muy diversa índole y en una inadecuada aplicación de los recursos al destinarlos a una solución que hipotecará los intereses de Andalucía”. En este punto, llegan a considerar que “sería mejor no hacer nada ahora”.

La propuesta que ha superado la declaración de impacto ambiental tiene un coste estimado de 23,2 millones (32 si se incluyen las expropiaciones) y contempla la creación de un 'by pass' de 1,9 kilómetros de longitud y un radio de curva de 500 metros.