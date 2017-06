El ayuntamiento no ha pasado la inspección técnica de edificios

Que la Casona del Parque necesita una restauración a fondo es un tema que ya no esconde ni el equipo de gobierno popular. Pena que este año, pese a todo, no haya ninguna partida presupuestaria consignada a mejorar este inmueble, que proyectaran entre los años 1911 y 1919 los arquitectos malagueños Manuel Rivera Vera y Fernando Guerrero Strachan (éste último sería más tarde alcalde de la ciudad). Pues bien, a día de hoy, la ficha del inmueble en la Gerencia de Urbanismo es taxativa: la última Inspección Técnica de Edificios (ITE) a la que se sometió el edificio fue desfavorable, es decir no pasó la inspección. Hay cuatro o cinco asuntos que el inmueble tiene que subsanar, entre ellos arreglo de goteras, pero por suerte para el Ayuntamiento, éste no puede multarse a sí mismo porque si no pagaríamos todos la parsimonia para acometer las reformas. La próxima ITEes en 2018. Así, Servicios Operativos tiene el encargo desde la Gerencia de Urbanismo de arreglar de estas incidencias, ninguna, afortunadamente, de la estructura y cimientos del edificio.

El inmueble fue declarado en 2010, junto a los jardines de Pedro Luis Alonso como conjunto, Bien de Interés Cultural (BIC). Los dos arquitectos malagueños mencionados accedieron a construir la sede consistorial –para la que en principio se vieron otros lugares, entre ellos la plaza de la Marina– ya que resultaron los ganadores de un concurso de proyectos, en este caso sí era ‘vinculante’, en el que compitieron y ganaron a dos arquitectos catalanes. Menos mal que a principios de siglo XX no se titubeaba tanto con los asuntos constructivos. Lo cierto es que fue el primer edificio que se construyó en el Parque, en los terrenos ganados al mar gracias a la gestión del único presidente del Gobierno malagueño que ha dado la historia de este país, Antonio Cánovas del Castillo.

Lo cierto es que hoy, casi un siglo después –se cumple el centenario en 2019– la Casona necesita de una remodelación exhaustiva, algo que es fácilmente perceptible, como se explicó en esta sección el pasado 19 de mayo, ‘Las goteras del Consistorio’. El ascensor del ala este está punto de dar su último porte; los baños de la primera planta muestran un toque demasiado vintage añejo, no adecuado para salir en las revistas de interiorismo; paredes abofadas que se arreglan cada dos por tres con pintura beige a distintas tonalidades de tantas capas; buhardillas con humedades; ventanas de maderas corroídas por las termitas y entreplantas inaccesibles a los minusválidos, que cuentan hasta con grupos políticos como el del equipo de gobierno del PP. En fin, que el viejo pero imponente edificio, sede de la última Cumbre Hispano-francesa en febrero de este año, necesita algo más que un lavado de cara.

La Gerencia de Urbanismo ha encargado a un arquitecto propio un estudio para rehabilitar este BICde forma integral así como para redefinir sus usos, y que tenga una función más institucional, lo que supondría, en principio, mantener los espacios que dependen de Alcaldía-Presidencia, como Secretaría General, y la labor institucional de los grupos de la oposición. «El objetivo del estudio pasa por embellecer el edificio, que entendemos que necesita una remodelación así como ganar nuevos espacios al inmueble para su uso institucional, una función que en los últimos años ha adquirido mucho valor porque es un marco inmejorable», como explicó el concejal de Urbanismo, Francisco Pomares.

Teresa Domingo. Pide que se ejecute el fallo del TSJA

La exjefa del Departamento de Disciplina Urbanística de la Gerencia de Urbanismo Teresa Domingo, que ganó una sentencia en el TSJA para que le devolvieran a su puesto de jefa de Licencias y Protección de la Legalidad, una vez que fue cesada en el departamento en 2014, pide ahora ante el juzgado que se cumpla el fallo. A su entender una sola jornada en el puesto, que se ejecutó en plena Semana Santa, y sin ni siquiera haber tomado posesión del mismo, no es lo que se llama precisamente el cumplimiento de una sentencia. Es más, en el escrito que el abogado de la exjefa dirige al Juzgado de lo Social número 7 explica cómo una vez cesada, además, se le niega participar en la designación a libre elección de la misma plaza, es decir a libre albedrío de la Gerencia de Urbanismo, vulnerándose, como dice el escrito el artículo 23.2 de la Constitución Española, el que da derecho de acceso a la función pública en condiciones de igualdad.

El documento indica que «se evidencian las represalias que padece mi patrocinada, siendo clamoroso el trato discriminatorio que se le dispensa», así como «fraude de ley y abuso de derecho», y tras especificar otra serie de motivos al respecto, pide que se dé cumplimiento a la sentencia para reponerla en su puesto.

Domingo presenta otro escrito para que suspenda su cese en el cargo, porque si bien su elección fue por libre designación, su destitución no puede ser arbitraria, como explica, y se basa en que teniendo los mismos méritos no se puede dar su cese, «como es doctrina consolidada».