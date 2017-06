Vecinos de la desembocadura del Guadalhorce se manifiestan por segunda vez para pedir una solución "real y definitiva" contra los mosquitos

Unos cien vecinos de la zona de la desembocadura del Guadalhorce se han manifestado de nuevo para pedir para pedir soluciones "más efectivas" al problema de los mosquitos. Tras la manifestación que convocaron el pasado 22 de abril, los distintos colectivos de vecinos y comerciantes del lugar se han vuelto a reunir este viernes en Sacaba Beach, ya que dicen no encontrar resultados tras las fumigaciones realizadas por el Ayuntamiento. "A pesar de que Junta y Ayuntamiento se están moviendo, seguimos en la lucha, porque la situación está empeorando, y no queremos caer en el olvido", ha explicado Manuel Cuadro, vecino de Parque Litoral, zona en la que los comerciantes se están viendo gravemente afectados. "Hemos llegado hasta el punto de que varios bares han tenido que colgar el cartel de cerrado por las tardes", ha comentado.

El pasado 25 de mayo los vecinos mantuvieron una reunión con Junta y Ayuntamiento, pero no se muestran satisfechos. "Pese a las diferentes reuniones, seguimos con el problema, y tenemos miedo, porque han sido dos semanas horribles de mosquitos, y habrá miles de larvas esparcidas por ahí", ha subrayado Mayte Martín, de la plataforma Stop Mosquitos, que también ha solicitado una cita con el alcalde "para expresarle la situación, pero no hemos tenido noticias aún".

Para Teresa Martín ,lo primero que debe hacerse es limpiar la desembocadura del río. "Si eso no se desbroza y se limpia cada poco tiempo, es normal que se acumule suciedad y mosquitos en la zona", ha dicho esta vecina, que cree que este es un problema de mantenimiento. "Siempre no ha habido mosquitos, al contrario de lo que puede pensar la gente. Desde hace dos años las picaduras no son normales".

Todos los vecinos coinciden en que las iniciativas realizadas por el Ayuntamiento son insuficientes. "Se están gastando el dinero en algo que no está haciendo efecto. Dicen que el paraje está controlado, pero los mosquitos tienen que salir de algún sitio, que se preocupen en buscar eso", ha explicado el presidente de la Asociación de Vecinos 'Los Sacabeños', Luis Muñoz, que también ha recordado que las plagas "se están extendiendo a otras zonas como Héroe de Sostoa, quien sabe si no se están reproduciendo por más sitios".

La manifestación, que comenzó sobre las 20.00 horas en Sacaba Beach, continuó por el paseo marítimo hasta avenida de Moliére, pasando por Parque Litoral, para acabar en el colegio Clara Campoamor, "que está bastante afectado por la plaga", según han asegurado los vecinos.