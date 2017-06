Málaga Ahora pide al Ayuntamiento que declare los terrenos de Repsol como suelo contaminado

Tras analizar una serie de muestreos del suelo de los terrenos de Repsol, el grupo municipal Málaga Ahora asegura que los resultados de la investigación son claros: existe una importante acumulación de hidrocarburos en dicho espacio, que puede ocasionar "cierto riesgo para la salud humana y para los ecosistemas", por ello, la formación exige al Ayuntamiento de Málaga que adopte las medidas que la legislación vigente prevé en el Reglamento de Suelos Contaminados.

En el escrito presentado el pasado 1 de junio ante la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, el grupo municipal insta al Consistorio a iniciar el procedimiento para la declaración de dichos terrenos como suelo contaminado, además de elaborar y presentar un informe de situación como suelo que soportó una actividad potencialmente contaminante. "A pesar de los intentos para que se nos informara de la situación y de los acuerdos que se están realizando, seguimos sin tener ningún tipo de información", ha explicado la portavoz del grupo, Ysabel Torralbo, que también ha reclamado la necesidad de inscribir este terreno en el Inventario Andaluz de Suelos Contaminados, y en el municipal, que no existe actualmente. "Ya debería estar creado", ha apuntado la concejala.

La rueda de prensa también ha contado con la presencia de diputada provincial de Málaga Ahora, Rosa Galindo, y la diputada nacional de Equo en Unidos Podemos, Rosa Martínez. Esta última será la encargada de hacer un seguimiento de la tercera administración involucrada en este proceso: el Gobierno central. Según ha explicado Martínez, el soterramiento del AVE debe estar condicionado por dos medidas muy claras: la caracterización de los suelos contaminados y su no movilización. "Preguntaremos si este estudio existe y si estas medidas se incluyeron en las obras, ya que si no estaríamos ante una negligencia que podría traer hasta consecuencias penales". Estos desplazamientos de suelos contaminados habrían podido afectar a los acuíferos que pasan justo debajo de las vías, por lo que "habría nuevas zonas contaminadas que actualmente no tenemos controladas", ha afirmado la diputada.

Torralbo ha apuntado que "se informará al Ayuntamiento de todas las conclusiones sacadas en el estudio", y esperan "respuestas, porque se nos está acabando la paciencia". Por su parte, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), conocida como el ‘banco malo’ y propietaria de un tercio de los derechos de edificabilidad de la final, inició a mediados de enero un estudio más detallado sobre el nivel de contaminación de los suelos, como ya informó este periódico. "Lo único que ha explicado el concejal de Sostenibilidad Medioambiental, Raúl Jiménez, es que hay un acuerdo verbal, es para echarse a reír", ha comentado la diputada provincial Rosa Galindo.

A la espera de soluciones, el grupo municipal sigue reivindicando la fitorremediación de estos terrenos y la creación de un bosque urbano. "Es una solución innovadora, que pondría a Málaga a la cabeza de España e incluso de Europa en estos temas", ha apuntado Martínez.