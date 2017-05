Ruido, peleas y suciedad

Descansar el fin de semana se ha convertido en una tarea imposible para los vecinos de la barriada del Copo. De noche se ven obligados a aguantar el excesivo volumen de la música de las dos discotecas cercanas a la zona, según denuncian. Las calles aledañas se convierten en pequeños botellones improvisados, con las radios de los coches a todo volumen, gritos, escándalos y frecuentes peleas, advierten los propios vecinos. Además, aseguran que es «vergonzoso» el estado en el que amanecen las calles los lunes por la mañana: con bolsas, botellas vacías, cristales e incluso preservativos.

Por si fuera poco, la polémica va más allá y los bajos de los edificios próximos se encuentran plagados de restos de orines, no precisamente de perros, y su retirada no corre a cargo de los servicios de limpieza sino de la comunidad de propietarios. Manuel Ávila es vecino del barrio y se muestra indignado no solo por la situación sino también por la pasividad de las fuerzas de seguridad. «Todos los domingos me veo obligado a llamar a la policía ya sea por el ruido o por alguna pelea pero nunca se hace nada. Llega una patrulla, dispersa al grupo y a la media hora la escena se vuelve a repetir», lamenta Ávila. Es frecuente que los coches de los vecinos aparcados en la calle también sufran desperfectos y es que dar patadas a los retrovisores y saltar sobre los capós se ha tornado en una práctica habitual, como atestiguan los residentes en la zona.

La situación se ha vuelto insostenible, hasta el punto de que ya son varias las quejas presentadas al Ayuntamiento según algunos particulares, aunque sin éxito. Para colmo, tras una de las salas de fiesta está ubicado el Colegio Simón Bolívar y los padres de algunos alumnos se quejan de la imagen que tiene el entorno del centro. «Traigo a mis nietos todas las mañanas y no es necesario que tengan que ver vasos, botellas de alcohol y restos de hacer botellón en la puerta del colegio. Además, la gente hace sus necesidades en la acera o en la fachada y en las vallas; roza la insalubridad», afirma Carmen Peláez, abuela de dos alumnos del centro que se muestra bastante preocupada ante una situación que parece perpetuarse.