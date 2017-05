¿Qué se puede hacer con los apellidos de tu hijo en la nueva ley?

1

El fin de la preferencia del apellido del padre sobre el de la madre forma parte de la nueva Ley de Registro Civil, un cambio legislativo que debería haber entrado en vigor hace seis años y que contempla aspectos más amplios sobre el futuro y la actualización de los registros civiles españoles. A pesar de que su entrada en vigor está fijada para el 30 de junio, el Gobierno ha pedido una nueva prórroga que implicaría que los cambios no serían efectivos hasta el año 2019. No obstante, y a falta de la negociación con los grupos de la oposición, fuentes judiciales confirman que el hecho de que haya una prórroga no quiere decir que haya ciertas disposiciones que sí se pongan en marcha por una cuestión de interés social, caso concreto de los cambios sobre el orden de los apellidos del padre y de la madre.