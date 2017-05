Cajetilla vs tabaco de liar. ¿Cuál es más perjudicial?

Los ciudadanos tienen la creencia errónea de que el tabaco de liar es más sano, porque carece de aditivos. Eso es cierto, pero también que acumula más nicotina, alquitrán y monóxido de carbono, según ha explicado a SUR el responsable de la unidad de tabaquismo de la junta provincial de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), Salvador de Oña. «El tabaco de liar es más peligroso que los cigarrillos manufacturados», ha dicho el doctor De Oña, con motivo de celebrarse hoy el Día Mundial Sin Tabaco.

El tabaco de liar presenta la percepción de que es menos perjudicial para la salud, porque no incorpora aditivos, pero la realidad es que, aunque no tiene los aditivos de los cigarrillos manufacturados, presenta mucha más nicotina y, especialmente, mucho más alquitrán y monóxido de carbono. "En igualdad de condiciones, el tabaco de liar resulta más peligroso para la salud que el tabaco manufacturado", ha recalcado De Oña. Este experto ha dejado claro que no existe un tabaco bueno para la salud.

A juicio de Salvador de Oña, elevar el precio de las cajetillas y del tabaco de liar es la medida más eficaz de todas y la que retrasaría la edad de inicio del consumo. "Eso sería el cortafuegos más importante para evitar que los más jóvenes se incorporasen al hábito de fumar de forma rutinaria", ha señalado.