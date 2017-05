La resaca de la agitada sesión del pleno genera debate entre los partidos

Los ecos del pleno de mayo, que tiene mimbres para ser recordado como el del mes de la batalla de las flores, pero con tantas espinas como los rosales de Pedro Luis Alonso, seguían ayer sonando, y nada diluidos, en los pasillos de la Casona. La resaca de una sesión intensa y marrullera ha ido dejando a cada uno su particular mal sabor de boca. Al PP le sentó francamente mal, y ayer lo hacía patente, que varios de sus ediles, muchos, estuvieran fuera del cubículo cuando hubo que votar que las conclusiones de la comisión de Art Natura se llevaran a la Fiscalía por una moción socialista. Los 15 votos de la oposición de izquierdaspudo con los 10 votos en contra del PPy Ciudadanos (cuando en condiciones normales serían 16, y es que faltaban seis ni más ni menos). El equipo de gobierno anda ya diciendo a viva voz que revertirá este acuerdo con otra moción en el próximo pleno. Esta vez le tocará poner a un ‘fiscal popular’ para controlar su bancada y que los ediles no se le descontrolen. El PSOE ya está preparando también su estrategia.

Enfado también en IU-Málaga para la Gente con su antiguo socio de gobierno en la Junta, el PSOE. La edil Remedios Ramos seguía cabreada con la socialista Esfefanía Martín Palop porque ésta les decía a los de su grupo en la sesión plenaria que «le hacían el juego sucio al PP» con una iniciativa para que el SAS mantenga todas las camas abiertas en verano. Ramos, que es del sector sanitario (Enfermería), recordaba ayer lo que le había contestado:¿Se han comprometido con el plan Costa para que se cubran el 100% de las vacantes en verano y no cerrar ninguna planta, ni quirófanos?Sí. ¿Lo han ejecutado? No. ¿Hay protestas de los trabajadores?Sí. ¿Hay 40.000 personas en lista de espera en Málaga? Sí. Tras el cuestionario retórico, que ayer hacía valer Ramos, concluía que defender la sanidad pública y los derechos de los trabajadores no es hacerle el juego sucio al PP.

Metían cuña también otros presentes de IU-Málaga para la Gente explicando que no parece de recibo que el PSOE, después de ofrecerle al PP un pacto de gobernabilidad, diga ahora que los que le hacen el juego al equipo de gobierno son los demás y no ellos.

Debatiéndose esta iniciativa se manifestaban profesionales a las puertas de Carlos Haya en contra de la propuesta de la Junta para realizar un 66% de contratos más que el verano pasado, lo que implicaría cubrir sólo la mitad del personal. Y como explicaba Ramos, esta es la primera concentración de otras tres que están por venir. Finalmente, IU-Málaga para la Gente cortó oreja y rabo porque la moción salió adelante por lo que el Ayuntamiento apoyará las movilizaciones y concentraciones para demandar los compromisos adquiridos en materia de sanidad y que se convoque de forma urgente al Consejo Social de la ciudad para abordar la situación. Todos los partidos se posicionaban a favor, menos el PSOE, que en estos temas antes votaba en contra y ahora ha decidido, según el devenir de los últimos plenos, que es mejor abstenerse. Lo mismo hacen con otras iniciativas espinosas de recortes y demandas en educación. Pensarán que es más ‘vendible’ abstenerse y ponerse de canto como el que no quiera la cosa que quedarse solos votando en contra. Pero abstenerse ya sabemos lo que es:ni sí, ni no, ni bueno ni malo. Estrategias políticas para salir del paso.

Minuto de silencio. / Pilar R. Quirós

Violencia de género: minuto de silencio por las tres asesinadas

La corporación municipal guardaba ayer otro minuto de silencio, y ya van muchos este año, por las tres mujeres asesinadas a manos de su pareja este fin de semana negro. Dos en Madrid y una en Murcia. En menos de 24 horas.

La estampa de los munícipes delante de la Casona rindiéndole homenaje a todas ellas, gracias a una moción socialista aprobada en el pleno, es una señal inequívoca de solidaridad. Pero ayer, las concejalas, sobre todo, las de Málaga Ahora Ysabel Torralbo y Rosa Galindo; e IU-Málaga para la Gente, Remedios Ramos, hablaban de que sería interesante orquestar algún otro tipo de medida para que se visualice mejor esta lacra, que sigue arrojando cifras desagradables para un país en el que se han hecho esfuerzos, ley específica incluida, para luchar contra la violencia de género. Algo falla, está claro, que decía Ramos diciendo que es intolerable que sigan perpetrándose tales asesinatos contra la mujer como víctima y en clara inferioridad. Qué hacer es lo que no queda claro. Mientras, el goteo incesante de muertes continúa.