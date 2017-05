Poco civismo y poca agua

La estación estival no ha empezado aún pero ya aparecen los primeros síntomas de lo que se avecina. Así, una lectora se dirige a esta sección para comentar la deficiencia de una ducha en la playa de La Caleta y el comportamiento poco cívico que tienen algunas personas que se dan cita allí: «Desconozco el estado de las duchas restantes, pero la ducha que hay en la playa de La Caleta, en línea recta con Mercadona, no funciona. Apenas sale un hilillo de agua», dice María Victoria Seoane. Esta ciudadana que dice frecuentar esa misma playa se pregunta a renglón seguido «¿qué medidas hay en la marca ‘respeto al ciudadano’?. Me refiero a los ciclistas gamberros que van en grupos en el paseo marítimo, y a los que juegan al balón junto a los bañistas ensuciándonos con la arena, y tarde o temprano sufriendo el pelotazo en nuestro cuerpo. Lo mismo que a los jugadores con las paletas en la orilla». Añade que «si, como estos mal educados dicen, la playa es de todos, habría que decir en primer lugar que la educación cívica es una obligación de todos». En su opinión, «la solución sería, por ejemplo, destinar en este amplio terreno zonas para jugadores, y hacer cumplir las normas para que Málaga pueda presumir de la marca ‘conducta cívica’».

Efectivamente, en los paneles existentes en cada una de las playas de Málaga se recogen las normas de conducta a seguir para no causar molestias. La propia ordenanza municipal de playas recoge expresamente que tanto en la arena como en el agua, está prohibida «la realización de actividades, juegos o ejercicios que puedan molestar al resto de usuarios». La circulación de motos náuticas cerca de los bañistas es otra cuestión que origina también frecuentes quejas todos los veranos y una practica que también está expresamente prohibida. Como curiosidad, la ordenanza de playa también recoge que queda prohibida la utilización en la playa de «aparatos de radio, cassettes, discos compactos, o similares, instrumentos musicales o cualquier otros artefactos, de forma que emitan ruidos que produzcan molestias a los demás usuarios y siempre que superen los niveles máximos establecidos». Como se ve, la normativa recoge un buen número de situaciones. Otra cosa es su cumplimiento.