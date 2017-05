Detenido un hombre que utilizaba a su perro, en estado grave, para pedir limosna en Málaga

La Policía Nacional detuvo el pasado 15 de mayo a un hombre de 54 años que se habría aprovechado del grave estado de salud de su perra para pedir limosna, obviando al animal una asistencia veterinaria de carácter urgente. El animal fue entregado a la protectora municipal de animales en estado de desnutrición con una fractura abierta en la pata, que precisó su amputación, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

En un primer momento el investigado fingió, al parecer, la sustracción de su perra, de raza Yorkshire, a manos de dos mujeres. No obstante, según las pesquisas, las supuestas artífices del hurto eran personas vinculadas a la protectora municipal de animales, quienes se hicieron cargo del can tras serles entregado de manera voluntaria por su dueño. Según la investigación, el animal, en estado grave de salud, era utilizado por su dueño para pedir limosna en el centro de la capital. Además de no facilitarle asistencia veterinaria protagonizó, al menos, una agresión al perro, según personal de la protectora.

Asimismo el dueño habría fingido la sustracción del perro justo después de entregarlo de modo voluntario al verse sorprendido, al parecer, golpeando y regañando al can en la vía pública.

El propietario del animal ha sido detenido por su presunta responsabilidad en los delitos de maltrato animal y simulación de delito.