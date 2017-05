Elías Bendodo: «Algo se está moviendo en Andalucía; la gente se echa a la calle y eso es el principio del fin de Susana Díaz»

Elías Bendodo Benasayag (Málaga, 1974) afronta su tercer mandato al frente del PPprovincial con un amplio respaldo –obtuvo el 99,5% de los votos de los compromisarios del congreso–, unidad interna y el objetivo, en el plano orgánico, de renovar las estructuras locales del partido y, en el ámbito público, preparar las elecciones municipales de 2019, con la patata caliente del nombramiento del candidato a la Alcaldía de la capital –donde su nombre es el que tiene más opciones de sustituir a Francisco de la Torre– y contribuir desde Málaga a que Juanma Moreno gobierne la Junta.

¿Ha encontrado ya a los 6 compromisarios que le votaron en blanco?

(Risas). No, ni lo pienso hacer. Hay que quedarse con la responsabilidad que supone que los afiliados de Málaga respalden de manera prácticamente unánime las estrategias de estos ocho años y nos den un aval para trabajar estos próximos cuatro años.

¿Tan bueno es usted para lograr el 99,5% de los votos?

Bueno es mi equipo, yo soy normalito. La clave es rodearse de los mejores y saber sacar el máximo partido de las capacidades de cada persona; eso lo hacemos razonablemente bien.

Es su tercer mandato al frente del PP malagueño, ¿es el último?

Ahora mismo ni me lo planteo. Dependerá de las circunstancias políticas del momento, de la militancia, …

¿Qué PP sale de este congreso?

Un PP más malagueño, más unido, más fuerte y habiendo ampliado claramente su base social. Nunca ningún partido político en Málaga había estado tan cerca de los problemas de la gente y tan implicado en la problemática de la gente. Por eso el PP es el partido preferido por los malagueños.

Sorprende que en su núcleo duro no haya ningún representante de Marbella. ¿Hay alguna lectura?

No. Había un vicesecretario, José Eduardo Díaz, que ahora tiene otras funciones dentro de la nueva estrategia de municipios de más de 25.000 habitantes. Marbella es el puntal del partido en la provincia por número de habitantes, afiliados y resultados electorales. Marbella tiene magníficos dirigentes políticos como Ángeles Muñoz, Kika Caracuel, Félix Romero, Manolo Cardeña, José Eduardo Díaz y nuevas incorporaciones que hemos hecho. El PP de Marbella es un partido fuerte que se quedó a 400 votos de gobernar con mayoría absoluta y estoy convencido de que volverá a la Alcaldía más pronto que tarde.

Reactivar el partido en la capital es uno de sus objetivos, ¿el PP como marca política está en horas bajas en la ciudad?

Al revés. El PP es evidentemente el partido preferido por los malagueños; ahí están las elecciones municipales, donde ganamos cada una que se celebran. Por tanto, el PP está más implicado que nunca con Málaga y es más que nunca el partido de los malagueños. Otra cosa es que tengamos que reactivar el partido en la capital para preparar las elecciones municipales de 2019.

¿Qué le ha llevado a encomendar esa tarea a Miguel Briones?

Es una persona que conoce bien la ciudad, donde fue concejal, respetado, hace un buen trabajo en la Subdelegación del Gobierno y tengo mucha afinidad y confianza en las posibilidades que tiene cara a construir un proyecto de partido en la capital ampliamente representativo de lo que son los once distritos y los 10.000 afiliados que hay en la capital.

Mantener la Alcaldía de la capital en las elecciones municipales de 2019 es uno de sus retos. ¿Cree que lo lógico o lo ideal es que el próximo candidato del PP en la capital se presente siendo ya alcalde?

No tiene por qué. Sabemos que el alcalde de Málaga ha anunciado que no va a ser el candidato en 2019. A partir de ahí, el partido tiene sus tiempos y sus plazos: hemos acabado el congreso provincial, ahora toca renovar las estructuras locales y en mayo de 2018 anunciaremos los candidatos a las alcaldías. En la ciudad de Málaga será la persona que designe el partido. Antes de que me pregunte, yo estoy a disposición del partido para el Ayuntamiento, la Diputación o para donde considere el partido que puedo estar aportando lo mejor.

Pero, ¿a usted le gustaría que hubiera un proceso de transición para que ese candidato coja rodaje en la Alcaldía antes de las elecciones municipales?

No tiene por qué. Es una decisión que no corresponde ni a mí ni al partido, sino al alcalde.

Hay un runrún de que se prevé un cambio en el Ayuntamiento de la capital antes de final de año.

Será un runrún, pero de ahí no pasa.

¿Se ve usted de candidato a la Alcaldía?

Insisto. Estoy a disposición de mi partido y de los malagueños.

Insisto, ¿le gustaría ser candidato a la Alcaldía?

Estoy encantado de ser presidente de la Diputación porque te permite tener una visión amplia de la provincia y de la ciudad. Sí es cierto que a mí lo que me gusta es la política municipal más que la política autonómica o la nacional. Mi vocación es la política municipal sea en la Diputación, en el Ayuntamiento de Málaga o en el de Istán.

¿Ha percibido en estos meses receptividad en De la Torre para dar un paso al lado y facilitar la transición en la Alcaldía antes de que concluya el mandato?

No hemos hablado de estos temas. Yo despacho con él dos o tres veces en semana, bien en persona o por teléfono, y hablamos de temas de ciudad y de provincia.

En el congreso, el acto para recordar los 22 años de gestión de Celia Villalobos y Francisco de la Torre desprendía una imagen de final de una época, ¿tuvo esa impresión?

No. Todo lo contrario. Lo que hicimos fue un recorrido por estos veintidós años de Málaga y cómo ha cambiado la ciudad gracias al PP. Simplemente era eso y reconocer el trabajo que han hecho dos compañeros ejemplares para nosotros como Celia y Paco y reconocer a los equipos que trabajaron con ellos. ¿Más lecturas de eso? Pues se pueden hacer, pero no era el objetivo.

Cara a los congresos locales se habla de renovación, ¿prevé reticencias de algunos dirigentes a dejar sus cargos?

Nosotros vamos a construir el futuro de la provincia contando con todos. Las renovaciones las hacemos por adicción y todo el mundo sumará. Lo que pasa es que algunos que ahora están en la delantera pasarán al centro del campo, por poner un ejemplo, y hay que dar oportunidades a todo el mundo.

Rincón de la Victoria es la primera plaza reconquistada con la presentación de una moción de censura, ¿cuáles son las siguientes?

De momento, ninguna más. Esta moción de censura lo que pretende es algo tan sencillo como el que gana, gobierne y el que pierde, a la oposición. Si una moción de censura tiene sentido es que sea alcalde el que gana las elecciones. Ese es el primer mensaje de Rincón de la Victoria: Francis Salado ganó las elecciones y la moción de censura le va a dar la Alcaldía. Como Rincón de la Victoria hay muchos más municipios.

¿Nerja?

Nerja, Torremolinos, Marbella, Vélez, Benalmádena... En todos esos municipios ganó el PP las elecciones y se unieron grupos de hasta cinco partidos para echar al PP. Eso es antinatural y se ha demostrado, dos años después, que esos municipios no funcionan.

¿Quiere ello decir que en estos municipios puede haber movimientos?

No. Sólo digo que nosotros queremos que se respete la voluntad de la gente; y la voluntad de la gente es que quien gane, gobierne y el que pierda, a la oposición. ¿Si eso es a través de mecanismos de mociones de censura? Estamos dispuestos a hablar con todos los partidos.

Están a punto de cumplirse dos años de mandato en la Diputación, ¿qué balance hace del ecuador del mandato?

Un balance positivo. Un mandato distinto al pasado, donde tenemos un acuerdo con Ciudadanos que está siendo fructífero; por tanto a la provincia le va bien con el acuerdo PP-Ciudadanos. Estos dos años hemos avanzado mucho en proyectos que se están impulsando como la Senda Litoral, la Gran Senda, el Caminito del Rey, con su promoción y la puesta en servicio de su segunda fase en este año y, sobre todo, podemos convertir a la plaza de toros en un gran centro cultural de la capital; hemos puesto la base del futuro centro de estudios Bernardo de Gálvez y antes de que termine 2018 la institución tendrá deuda cero. Cuando nosotros llegamos en 2011 se debían 251 millones de euros; lo mejor que puede hacer la Diputación por los malagueños es que sus gobierno provincial no deba nada un duro a nadie. Somos unas de las instituciones más saneadas de España.

Visto el panorama político andaluz tras las primarias del PSOE, ¿vaticina un adelanto electoral en Andalucía?

Si se produce el adelanto electoral no será por los intereses de Andalucía sino, como siempre, por los intereses del PSOE y Susana Díaz. La reflexión que hay que hacer es cómo puede gobernar una persona en Andalucía cuando ni en su propio partido la quieren; la señora Díaz ha sido rechazada por su partido y, al final, vuelve a Andalucía con el rabo entre las piernas y nos trata como segundo plato. Eso no es justo para los andaluces. El gran problema de Andalucía en estos últimos treinta años es que el socialismo ha manoseado Andalucía a su antojo y un ejemplo lo tenemos en la señora Díaz, que ha utilizado Andalucía como trampolín para intentar dar el salto a Madrid y al final se ha tirado al vacío. Los andaluces merecemos un presidente que esté ‘full time’, dedicado en cuerpo y alma en Andalucía y le ilusione sólo Andalucía y no tenga otras aspiraciones. Susana Díaz vuelve a palos a Andalucía porque no le queda otra.

Tras la derrota de Díaz en las primarias socialistas, ¿ve más cerca que el PP llegue al Gobierno de la Junta?

Algo se está moviendo en Andalucía. Estamos viendo algo que no ha pasado en los últimos años y es que la gente se está movilizando en la calle. Las grandes banderas que siempre enarboló el socialismo, la educación y la sanidad, se han caído, somos los últimos en educación y sanidad en toda España. Los andaluces, por primera vez en la historia, le han perdido el miedo al PSOE y están saliendo a la calle a reclamar mejores servicios; esto es el principio del fin del régimen socialista que lleva treinta años en Andalucía.

¿El futuro de los gobiernos en Málaga va a depender cada vez más de una política de alianzas con Ciudadanos?

Nosotros tenemos que construir una mayoría en Andalucía basada en un buen acuerdo entre PP y Ciudadanos, que estamos llamados a entendernos en España, Andalucía y Málaga. Ciudadanos tiene que darse cuenta de que tiene que aprovechar una oportunidad en España, Andalucía y Málaga. El PSOE que ha salido de las primarias es un PSOE radicalizado, por tanto, el votante moderado de izquierdas es el cliente natural de Ciudadanos. Ciudadanos debe reorientar su estrategia a captar a ese voto moderado de izquierdas que no va a votar a un PSOE radicalizado. El votante del PP es un votante muy fiel y está contento con la gestión del PP.

¿Le sorprendió el resultado de la primarias del PSOE?

No. Porque cuando vi el número de avales, dije que Pedro ganaría bien. Las primarias han servido para que el socialismo en Andalucía se quite la careta y se vea el sistema que ha montado aquí durante treinta años; un sistema de terror en el partido. Ahí está el dato, Sánchez ha logrado más votos que avales y Díaz al contrario. ¿Qué significa esto? Que muchas personas se vieron forzadas a avalar a Díaz por presiones porque el aval era público; ahora bien como el voto era privado ejercieron su derecho a voto en libertad y votaron contra la señora Díaz.

¿Usted es partidario de que el PP tenga unas primarias como las del PSOE?

Lo tenemos, pero no se llama primarias. Tenemos un sistema de doble vuelta...

Sí, pero le pregunto si es partidario de que el PP tenga un sistema de primarias como el del PSOE.

El sistema del PSOE es mentira porque utiliza las primarias a su antojo ya que las que ha hecho hasta ahora terminaron quitando a quien las había ganado. En nuestro caso es un sistema más democrático incluso porque toda la militancia tiene la oportunidad de votar al presidente y después se ratifica en un congreso; llamémoslo primarias o no es un sistema de apertura total y de transparencia para que los afiliados puedan votar. Nuestro modelo de elección de candidatos es más abierto y democrático que el del PSOE.

Usted ha tenido un congreso tranquilo, pero no pueden decir lo mismo sus compañeros de Jaén y Sevilla. ¿es un éxito suyo que aquí no haya ruido interno?

Aquí nos esforzamos en establecer la unidad. No se construye ningún liderazgo fuerte si no está basado en la unidad. Tengo esa premisa y trabajo en ella permanentemente porque no puedes dar el mensaje de que quieres solucionar los problemas de la gente cuando no eres capaz de solucionar los problemas en tu propio partido. Igual de democrático es que haya una o dos o tres candidaturas, lo que no puede ser es que si hay una se diga que es déficit democrático y si hay dos se hable de crisis interna.

Usted llegó en 2008 y Heredia también, pero ahora viven realidades distintas. Usted sale fortalecido de su congreso y Heredia está cuestionado en el PSOE.

Yo soy muy respetuoso con los problemas internos del PSOE, pero sí adelanto que en el PSOE de Málaga no habrá chaqueta para tanto cambio. Veremos cantidad de socialistas que han demonizado a Pedro Sánchez que ahora lo encumbrarán a los altares.

Una última cuestión, ¿se ve usted antes de ministro o de alcalde de Málaga?

Me veo de presidente de la Diputación y del PP de Málaga hoy. Pensar más allá de lo que pueda pasar este fin de semana ya es muy aventurado.

Pero, ¿sí es su último mandato en la Diputación?

Es lo que he trasladado, pero bueno, ahora como todos estamos dejando abiertas las puertas para todo yo dejo también la puerta abierta y me someto a la voluntad de los afiliados.

¿Y las puertas de la Alcaldía también están abiertas?

Todas las puertas están abiertas para todas las opciones.