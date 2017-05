Ángel Garó: «Tuvimos un desencuentro por los celos de mi pareja, pero no hubo agresión»

Ángel Garó ha querido salir al paso de la noticia de su detención por una presunta agresión a su pareja. Y niega la mayor. «Tuvimos un desencuentro motivado por sus celos, pero en ningún momento hubo contacto físico», afirma el humorista gaditano, que insiste en que se trata de una «denuncia falsa» y que tiene «testigos» de lo ocurrido.

El arresto de Garó se produjo el miércoles por la mañana después de que su compañero sentimental, con el que llevaba año y medio de relación, telefoneara al servicio de emergencias 112-Andalucía para alertar de que había sido agredido por su pareja. Tal y como ayer adelantó SUR, el cómico se encuentra en libertad provisional, sin medidas cautelares, pero investigado por un presunto delito de lesiones, ya que su novio presenta un traumatismo torácico, según informaron las fuentes consultadas.

La noche previa a su detención, Garó había participado en un acto benéfico en el Teatro Cervantes en apoyo al Teléfono de la Esperanza. Tras el espectáculo, tanto él como su pareja pasaron el resto de la velada acompañados por un grupo de personas, «algunas de ellas de muy conocidas en la sociedad malagueña», y que según el cómico fueron testigos de lo ocurrido.

Aunque sin entrar en detalles del caso al encontrarse éste «‘sub iudice’», el humorista reconoce que, durante la noche, tuvieron un desencuentro «como tantas otras parejas» porque «cometió un error motivado por sus celos», apostilla Garó, al tiempo que recalca que ese incidente se produjo delante de testigos y que en ningún momento dio paso a una agresión física. «Los dos teníamos que irnos a trabajar, él al hospital y yo a Madrid. Él se marchó andando por su propio pie, y entonces llamó [al 112]».

El cómico asegura que salió de su casa, en el Centro de la ciudad, y se dirigió a la estación María Zambrano acompañado de una conocida actriz. «Como no había hecho nada malo, me fui con total tranquilidad a coger un tren», dice Garó, que iba a grabar un cortometraje para su sobrina en la capital de España. «Se me acercaron dos señores, se identificaron como policías y me preguntaron si yo tenía pareja. Yo les respondí que no tenía por qué contestarles».

Los agentes recogieron en el estado enviado al juzgado que el humorista reaccionó diciéndoles: «¿No se dan cuenta de que si yo me muero salgo en el telediario?». Al parecer, según las fuentes consultadas, también reflejaron que les advirtió: «No sabéis quién soy yo». Garó admite haberles dicho la primera frase, en alusión a la repercusión que iba a tener el asunto, pero no la segunda. «Soy una persona culta, preparada. ¿A quién se le ocurre que yo vaya a manifestar eso?», expresa el cómico, que se queja de la publicidad de estos casos antes siquiera de que se pronuncie la justicia y haya una condena.

Pese a que insiste en la falsedad de las acusaciones, Ángel Garó no ha denunciado a su pareja. «Hemos tenido una relación maravillosa, pero después de esto sólo quiero olvidarme de esta persona. Si pierde el juicio, tampoco pediré nada contra él. Ha sido alguien muy querido para mí y también para mis amigos».