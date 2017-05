Carril de Orozco: reclaman su apertura

El nuevo vial que se ha construido entre la calle Galaxia y el Carril de Orozco no se ha abierto aún pese a que, según algunos vecinos de la zona, «lleva dos meses terminado». Se trata de un nuevo vial que conecta al Chaparral alto del Puerto de la Torre, actuación que era muy demandada por los vecinos. Uno de estos se dirige al periódico para expresar «la sorpresa de todos los vecinos porque el vial no lo abren y no sabemos por qué». «Pensamos que puede que falte la foto del alcalde, o quizás que haya surgido algún fallo de construcción, o que falte dinero para redireccionar las calles de alrededor», indica. Las obras de renovación de las infraestructuras y asfaltado de la calle Galaxia, en el Puerto de la Torre, se iniciaron en septiembre pasado. Con un plazo inicialmente previsto de tres meses de ejecución, las obras deberían de haber estado finalizadas antes de que concluyera 2016.

Trabajos realizados

Las obras han sido promovidas por la empresa municipal de abastecimiento y saneamiento de Málaga, Emasa, que adjudicó los trabajos a ER VEGA SA por un importe de 239.055 euros (sin IVA), 90.505 euros por debajo del presupuesto de licitación, según anunció en su momento el Ayuntamiento.

Los trabajos han consistido en la ejecución completa de un vial urbano, con dos sentidos de circulación de tráfico y acerado a ambos lados del vial, incluyendo el trazado de instalaciones de abastecimiento, de aguas residuales, de aguas pluviales, de electricidad, de alumbrado, de telefonía y de telecomunicaciones. El proyecto contemplaba dotar de redes de abastecimiento y saneamiento separativo a la calle Galaxia, además del resto de servicios urbanos, según informó el Consistorio, que dio cuenta de que esta actuación se integra dentro del proyecto de urbanización del PERI-PT.6 ‘Carril de Orozco’, por el que se trataba de urbanizar el tramo continuo a la calle Galaxia, comenzando en su confluencia con la calle Éter, hasta conectar al norte con el denominado Carril de Orozco y la calle Pitágoras.

La actuación realizada llega después de que los vecinos vinieran reclamando al Ayuntamiento durante los últimos años que convirtiera en calle el carril que da acceso a las barriadas de Orozco y El Chaparral, donde viven casi un millar de personas.

Acceso en mal estado.

Arroyo España: una urbanización que no llega

Las aproximadamente trescientas familias que viven en Arroyo España, un núcleo de viviendas del distrito de Puerto de la Torre, limítrofe con la ronda de Málaga, no ven llegar nunca la hora en que su barrio sea por fin urbanizado. Llevan esperando 34 años, y aunque los vecinos han hecho todo lo posible por mejorar la barriada hormigonando ellos mismos algunas calles y realizando algunas actuaciones en un intento por mejorar su entorno, han vuelto a denunciar el abandono de la zona por parte del Ayuntamiento de Málaga. Una denuncia a la que se sumó ayer el grupo municipal Málaga Ahora, que llevó al Pleno una moción, a instancias del vecindario, para «que de inicie de inmediato un plan de actuación de emergencia que palie las carencias más necesarias en la barriada en materia de alumbrado, limpieza, suministros y accesibilidad».