Salmón declara que la compra de las cámaras se hizo de forma legal

La exgerente de Onda Azul, Fátima Salmón, fue ayer a declarar en el juzgado número 12 de instrucción junto al exjefe de administración de la televisión municipal Alejandro Briales en calidad de investigados por la compra de unas cámaras en octubre de 2016 por valor de 68.200 euros a la empresa Gain&Peak, que se pagaron por adelantado y que nunca llegaron.

A la instrucción del juicio no pueden acceder los medios de comunicación, y tras éste, Salmón declinó en su abogado la labor de informar sobre la sesión, y en lo que respecta a Briales, este periódico intentó comunicar con él sin éxito. El abogado de Salmón, Miguel Criado, aseguró ayer a este periódico que en ningún momento la jueza le dijo a Salmón que fuese a declarar como investigada por algún delito en concreto.

Salmón efectuó la compra de las cámaras y las lentes en octubre de 2016 cuando dirigía la radiotelevisión pública, material que nunca llegó, según informó la actual gerente Vanessa Martín Alloza, al consejo de administración, que le mandó que pusiera este asunto en manos de la Fiscalía, que lo admitió a trámite hasta que ayer fue llamada a declarar Salmón junto al exjefe de administración en la fase de diligencias previas.

Uno de los asuntos, según el abogado de Salmón, sobre el que la jueza le preguntó a la exgerente fue por qué se había fraccionado la compra en dos pliegos de contratación (si la adquisición era de más de 60.000 euros debía realizarse con publicidad; en este caso hubo dos expedientes que sumaban entre ambos 68.200 euros y se hizo por procedimiento negociado sin publicidad).

Salmón, declaró, según Criado, que fue porque los técnicos de la televisión primero eligieron las cámaras y después las lentes, y que por eso hubo que hacer dos expedientes. Salmón, según su abogado, aseguró que se invitó a tres empresas y que se hicieron dos rondas para que ofrecieran precio y que se designó en ambos casos a Gain&Peak porque era la oferta más barata, que el proceso fue legal bajo la supervisión de la asesoría jurídica, así como el pago por adelantado de las cámaras –del que Briales afirmó, según Criado, que la asesoría jurídica no le había puesto ningún reparo–.

Interventor. Málaga Ahora pide que firme con su nombre

No trascendió que, días atrás, en la comisión de Economía, se vio el primer expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos del Presupuesto del Ayuntamiento para este año 2017 y hubo un reparo del actual interventor accidental. Se trata del pago anual a Costas, que asciende a 329. 137 euros, que no se habían consignado en el presupuesto; una serie de gastos en dietas de personal del Ayuntamiento, entre ellos directores de área, que son de un importe menor y no exceden de los 1.300 euros, pero que tampoco se habían consignado en el presupuesto, así como 23.400 euros que se dedican a beneficencia en el Parque Cementerio Málaga. La portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, se alegra de que el interventor accidental haga su trabajo y ponga reparos, pero hacer ver que puesto que éste es el segundo en estas circunstancias, sería «de agradecer» que firmara con su nombre y apellidos los documentos.