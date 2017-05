El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Málaga dice que ha abierto «una línea de diálogo» con Antonio Banderas

Lejos de dar por zanjada la renuncia del actor malagueño Antonio Banderas y del arquitecto José Seguí a su proyecto en el solar de los cines Astoria y Victoria por los «insultos y humillaciones» que denunció el intérprete, el equipo de gobierno no quiere dejar pasar esta oportunidad para la ciudad y admitió ayer, en palabras de su portavoz, Carlos Conde, que se ha abierto «una línea de diálogo» con Banderas. No obstante, el edil popular quiso dejar claro que «al final, el diálogo no depende de una parte; depende de dos».

Pero la estrategia del equipo de gobierno para que el proyecto siga su curso pasa también por el resto de candidatos. En este sentido, el edil popular manifestó que «animaremos a que nadie, ningún grupo inversor, desista de su interés de llevarlo a cabo». A su juicio, los acontecimientos de los últimos días han llevado «a todos los grupos políticos y a todas las personas a aprender una maravillosa lección», ya que «esto nos debe inspirar para dejar enfriar las cosas y, a partir de ahí, retomar con nuevas fuerzas y nuevos impulsos este proyecto».

«Estamos en ‘stand-by’ pero activos, es decir, a la espera de que las cosas se vuelvan a serenar y, a partir de ahí, se puedan abrir espacios interesantes y tengamos lo que todos los malagueños deseamos, que es ese espacio convertido en un espacio atrayente», añadía el portavoz del equipo de gobierno.

En este escenario, Conde consideró que «se ha evidenciado que existen cuestiones de oportunidad para un espacio estratégico como es el Astoria y Victoria, que debemos defender con el máximo ahínco para que sigamos siendo una ciudad captadora de inversiones e iniciativas interesantes».