Las alertas que dan las encías

La mala salud de las encías no solo repercute de forma negativa en la boca, sino que también es un factor que se relaciona con un mayor riesgo de sufrir una dolencia del corazón (infarto de miocardio, angina de pecho o insuficiencia cardiaca). La enfermedad periodontal o de las encías también se asocia con padecimientos como la diabetes y eleva el riesgo de parto prematuro e, incluso, influye en la disminución del rendimiento deportivo.

La patología de las encías será el tema estrella de la 51ª. reunión de la Sociedad Española de Periodoncia (SEPA), que preside Adrián Guerrero. Ese evento se celebrara a la vez que la séptima reunión de Higiene Bucodental y la primera reunión de Gestión y Excelencia Asistencial. Los tres congresos reúnen desde hoy y hasta el sábado a casi 4.500 profesionales, procedentes de 40 países, en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. El volumen de participantes convierte este evento científico en uno de los más importantes e internacionales de la odontología española.

Con motivo de los tres congresos, ha llegado a Málaga la campaña ‘Cuida tus encías’, puesta en marcha por la SEPA. A ese respecto, higienistas dentales ofrecieron ayer información sobre cómo prevenir esa patología bucal. Las enfermedades de las encías son muy frecuentes. Ocho de cada diez españoles de más de 35 años las sufren. Estudios publicados recientemente confirman que la periodontitis avanzada es la sexta patología más prevalente del planeta, ya que afecta al 11,2 por ciento de la población mundial.

Los expertos dejan claro que no es normal que las encías sangren. Si eso ocurre, lo mejor es consultar con un dentista para evitar que el padecimiento aumente y desemboque en la pérdida de dientes y en la dificultad para masticar con normalidad. El sangrado de las encías es un signo de inflamación y de enfermedad. Otra cuestión a tener en cuenta es que el hecho de no sufrir dolor en las encías no significa que haya una buena salud bucodental. En el inicio de muchos trastornos periodontales, la enfermedad puede pasar inadvertida, sin síntomas evidentes y cambios mínimos. Por eso se llama a la periodontitis la enfermedad invisible.

El tratamiento de la periodontitis es muy eficaz y logra mantener en la mayor parte de los casos los dientes naturales, señalan los dentistas. Igualmente, es importante saber que lo que realmente limpia los dientes y elimina la placa bacteriana es el uso adecuado y eficaz del cepillo, con la frecuencia y el tiempo necesario. Es fundamental cepillarse los dientes siempre antes de dormir; si no se lleva a cabo esa acción de higiene bucal, mientras se duerme se favorece el crecimiento de las bacterias que provocan las caries y las enfermedades de las encías. Durante la noche, la boca está más desprotegida y las bacterias pueden adherirse más fácilmente a los dientes, de ahí la importancia de proceder al cepillado. Por otro lado, el mal aliento (halitosis) tiene su origen, en casi un 90 por ciento de los casos, en una mala salud bucal.