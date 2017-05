El SAS sólo sustituirá a la mitad del personal en verano pese a que dijo que lo haría al cien por cien

El SAS se comprometió el pasado mes de marzo a sustituir en Málaga al cien por cien de los profesionales de vacaciones en verano, pero al final esas sustituciones sólo cubrirán a la mitad del personal. Si el año pasado el porcentaje de trabajadores sustituidos fue de un 30 por ciento, este ejercicio habrá un 66 por ciento de incremento en los contratos que se realizarán, lo que supondrá llegar en torno al 52 por ciento del total de profesionales, según pudo saber este periódico tras una reunión mantenida ayer por la directora general de Profesionales del SAS, Celia Gómez, con representantes de los sindicatos sanitarios. La directora general dijo que este verano habrá un 66 por ciento de contrataciones más que el pasado periodo estival, con una inversión económica de 21,5 millones de euros, lo que supondrá un incremento de nueve millones. En declaraciones realizadas a este periódico, precisó que en algunos casos, y siempre que haya profesionales en la bolsa única del SAS, se intentará llegar al cien por cien de sustituciones.

Los sindicatos, aunque lamentaron que no se cumpla la promesa de cubrir las vacaciones del personal al cien por cien, acogieron con «moderado optimismo» la oferta hecha por el SAS. Hoy mantendrán una reunión para decidir si anulan o no las movilizaciones previstas para exigir que los hospitales y los centros de atención primaria malagueños funcionen a pleno rendimiento en los meses veraniegos.

Los datos sobre las contrataciones y la actividad prevista en el periodo estival se ofrecieron en una reunión mantenida ayer en la sede de la Delegación Provincial de Salud, a la que asistieron Celia Gómez, representantes de CC OO, UGT, Sindicato Médico de Málaga (SMM), Sindicato de Enfermería (Satse), Csif y Sindicato de Auxiliares de Enfermería, la delegada provincial de Salud, Ana Isabel González; los gerentes de los hospitales Regional Carlos Haya y Clínico Universitario, Emiliano Nuevo y José Antonio Medina, respectivamente, los gerentes del Hospital Costa del Sol, Torcuato Romero, y del Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga-Axarquía, José Pinazo, y los gerentes de los distritos sanitarios Málaga y Costa del Sol, Maximiliano Vilaseca y Dolores Llamas, entre otros.

La reunión se convocó para explicar a los sindicatos el plan de actuación que el SAS aplicará este verano en hospitales y centros de atención primaria de la provincia de Málaga (el llamado Plan Costa).

La directora general de Profesionales señaló que en el conjunto de los centros se pasará de ofertar 3.965 meses contratados el pasado año a 6.581 este verano. Para esas contrataciones, los centros recurrirán al sistema de bolsa única del SAS para solicitar profesionales de aquellas categorías necesarias. En el caso de los médicos de familia, se pasa de 250 meses contratados a 446, duplicándose el número de meses ofertados, afirmó Celia Gómez. Añadió que para hacer más atractiva la oferta de empleo se incrementará la duración de la contratación a tres o cuatro meses. La dirigente del SAS incidió en las dificultades de contrataciones que existen en algunas especialidades por la escasez de profesionales en la bolsa.

La actividad de este verano será superior a la habida en el mismo periodo del año pasado. Así, está previsto que el Hospital Regional Carlos Haya haga 2.000 operaciones mas que en 2016 y el que el Clínico Universitario tenga un aumento de 900 intervenciones quirúrgicas. Igualmente, se atenderá a 15.000 pacientes más en consultas. En las áreas diagnósticas y de tratamiento habrá un incremento de 5.600 enfermos.

«La planificación de este verano para la provincia de Málaga es un hito y no tiene parangón con otros años. Vamos a aumentar la actividad para no solo evitar que crezcan las demoras, sino para paliarlas», manifestó Celia Gómez a SUR. Por su parte, los sindicatos se mostraron cautos y, tras una reunión tensa, que estuvieron a punto de abandonar, indicaron que son «moderadamente optimistas, pese a que no habrá sustituciones al cien por cien como se prometió».