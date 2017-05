Detenido seis veces en una semana por agredir a policías y negarse a abandonar el juzgado

Tan pronto salía del calabozo como volvía a entrar en él. Un joven marfileño de 27 años ha sido detenido seis veces en una semana tras protagonizar una ristra de enfrentamientos, agresiones y altercados en comisarías y juzgados de la capital. Y las seis ha quedado en libertad, aunque en la última, que se produjo este lunes, el juez ordenó su ingreso en una unidad psiquiátrica fuera de la prisión, según confirmaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

La última espiral de detenciones (acumula 26 en su historial delictivo) ha alarmado a los propios agentes por su reiteración y la agresividad que mostraba, que les ha llevado a temer por su integridad física. Comenzó el 13 de mayo, cuando la policía localizó al marfileño, que era buscado como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa. Al ser arrestado, el individuo intentó coger un cuchillo de su bandolera, aunque los funcionarios se lo impidieron. En el forcejeo, uno de ellos resultó herido. Los policías intervinieron el arma y 350 euros que llevaba encima, y que quedaron ingresados en la cuenta corriente judicial.

El día 16, el magistrado ordenó su puesta en libertad con cargos. Sin embargo, el hombre se mostró muy agresivo y, al parecer, empezó a golpear objetos del mobiliario. Quería su dinero y se negaba a abandonar el juzgado, pese a que le habían ordenado que se marchase. Al final, tuvieron que detenerlo por resistencia y desobediencia a la autoridad.

El marfileño, que se encuentra en situación irregular y sobre el que pesa una orden de expulsión que no se pudo llevar a efecto al no ser documentado por su país, volvió a comparecer ante el juez dos días después, con idéntico resultado: libertad con cargos. Y, de nuevo, se negó a abandonar los juzgados. Supuestamente, volvió a mostrarse violento e incluso lesionó a uno de los policías, gritando todo el tiempo que no se iría de allí hasta que le dieran su dinero.

Ya en comisaría, protagonizó un nuevo incidente al pelearse con su compañero de celda. La policía lo derivó a la unidad de psiquiatría del Clínico el viernes pasado, pero recibió el alta al día siguiente. En la puerta del hospital volvió a mostrarse violento y pidió a los agentes que lo llevaran al albergue municipal. Ellos accedieron. Cuando llegaron a la calle Góngora, el hombre se negó a bajarse del coche y comenzó a dar manotazos a los policías y a amenazarlos.

Pasó a disposición del juez el domingo y, de nuevo, volvió a quedar libre. La secuencia fue la misma de los días anteriores. Los agentes se afanaron en convencerlo de que saliese de la Ciudad de la Justicia, pero él seguía negándose. «De aquí no me voy, quiero mi dinero», gritaba una y otra vez, haciendo ademán incluso de subirse en el vehículo policial. Al ver que no obedecía sus instrucciones, los policías lo arrestaron de nuevo. En comisaría lo escucharon decir: «Yo llevo cuchillos para cortar cuellos».