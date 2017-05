El metro y los bomberos vuelven a encender el pleno

Aunque pueda parecer que el titular se repita, el hecho es que el pleno de mañana volverá de nuevo sobre los asuntos que en los últimos tiempos han capitalizado el debate municipal, sobre todo en relación al metro y a la situación de los bomberos. Que ambos asuntos se encuentren bloqueados -aunque con diferencias de peso entre uno y otro- los convierte en recurrentes, y así se vuelve a poner en evidencia en la sesión de mañana, sobre todo en lo que al metro se refiere.

El escenario es el siguiente: el equipo de gobierno lleva a discusión en su moción urgente que se acometa el trazado original pactado en el convenio de 2003, en el que el metro llegaba soterrado hasta la plaza del General Torrijos. Es decir, que se vuelva a un documento que se firmó entre las partes (Ayuntamiento y Junta) una década antes del protocolo de intenciones de 2013 en el que ya se hablaba en firme de la alternativa de hacer un trazado en superficie al Hospital Civil para compensar la pérdida de viajeros y que se ha convertido en los últimos años en un motivo de enfrentamiento entre el Ayuntamiento y la Junta que ha terminado con la declaración del interés metroplitano de este trazado por parte del gobierno regional. Sin embargo, el concejal de Economía y portavoz del equipo de Gobierno, Carlos Conde, no ha querido hacer referencia a esta circunstancia ni a la contradicción que puede existir entre ambos documentos (el de 2003 y el de 2013) y ha insistido en que la moción que el PP presenta mañana "es absolutamente propositiva" y que no encuentra motivos "para que el resto de los grupos, si leen bien los acuerdos que se proponen, no se sumen a esta petición". Sobre la posibilidad de que con este documento se pudiera incurrir en esta contradicción, el edil popular ha subrayado que "lo firmado en 2013 es un protocolo de intenciones y lo que se firmó en el año 2003 es un convenio".

Pero la discusión sobre el metro no quedará en ese debate concreto que lleva a pleno el equipo de gobierno. También Ciudadanos escenifica con una moción ordinaria su criterio en relación al trazado al Hospital Civil, que supedita en todo caso a la puesta en marcha de un plan de inversiones en la zona a cargo de la Junta de Andalucía y que terminaría de dejar solo al PP en su postura en contra del proyecto a pesar de la declaración de interés metropolitano por parte de la Junta. A la espera de que mañana se materialice el sentido del voto del resto de los grupos, los ediles del partido naranja han confirmado esta mañana que la moción "tiene el apoyo del resto de los grupos de la oposición".

También se han puesto de acuerdo los grupos de la oposición (PSOE, Málaga Ahora, Ciudadanos y Málaga para la Gente) para pedir al equipo de gobierno que recurra el fallo judicial recientemente dictado por el Contencioso Administrativo número 7 de Málaga en el que se dictamina la necesidad de repetir el tercer ejercicio de las oposiciones a bomberos, y que dejaría en una situación difícil a los 37 aspirantes que superaron los exámenes y que de hecho ya ejercen en el Cuerpo de Bomberos. La última de las resoluciones judiciales entra en colisión con otros tres dictámenes, por eso desde la oposición piden al equipo de gobierno que ejerza su derecho al recurso "hasta que haya un fallo judicial firme ", en palabras de la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo. La petición colectiva de la oposición ha tenido respuesta por parte del propio Conde, quien ha recordado a los grupos que la decisión de recurrir no corresponde al pleno "sino al equipo jurídico del Ayuntamiento" y que aún no se ha tomado una decisión al respecto. En cualquier caso, Conde ha zanjado que "el objetivo de este tipo de actuaciones jurídicas es la defensa del bien común".

Planes de empleo

Por otra parte, también está previsto que mañana se apruebe como moción institucional la puesta en marcha de los planes de empleo del Ayuntamiento, hasta ahora bloqueados por una "controversia jurídica" (en palabras del portavoz) que ahora queda superada por todos los grupos y que pasa por acordar que el Ayuntamiento repercuta en la Junta el coste económico "si su puesta en marcha ocasionase un quebranto mediante sentencia judicial". Sobre los plazos, el portavoz del equipo de gobierno ha avanzado que ya este mes de junio comenzarán a recogerse las solicitudes para que los contratos, con vigencia de un año, "se firmen lo antes posible".