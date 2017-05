El malagueño Ignacio Ferrero, reconocido por Cambridge por un estudio sobre la dignidad del trabajo

El malagueño Ignacio Ferrero ha sido reconocido por una prestigiosa publicación de Cambridge University Press por un estudio sobre la dignidad del trabajo. Ferrero es decano de la Facultad de Económicas de la Universidad de Navarra desde 2014. El estudio, distinguido con el segundo premio Business Ethics Quarterly Best Article Award, es una investigación sobre la dignidad humana y la dignidad del trabajo realizada por Ignacio Ferrero; Alejo Sisón, profesor de Business Ethics de la Facultad de Económicas, y Gregorio Guitián, director de Investigación de la Facultad de Teología, ambos de la Universidad de Navarra.

Ignacio Ferrero (1968) vivió en la zona de El Palo y Limonar y estudió en el colegio El Romeral. Después se marchó a Navarra para estudiar Filosofía y Letras, y en esa universidad ya inició su carrera profesional, aunque «siempre que puedo vuelvo a Málaga», donde siguen viviendo sus padres y dos de sus seis hermanos, señaló a SUR.

El galardón concedido por la revista científica Business Ethics Quarterly, de la editorial Cambridge University Press, reconoce la investigación ‘Human Dignity and The Dignity of Work: Insights from Catholic Social Teaching’ como el segundo mejor artículo publicado en 2016 por la revista académica. El galardón se entregará en la próxima conferencia anual de la Society for Business Ethics que tendrá lugar en Atlanta en agosto.

Los autores identifican las principales características de la dignidad humana basadas en la noción del hombre como imagen de Dios

Según dos principios

La publicación aborda la contribución de la Enseñanza Social Católica y la relación que esta establece entre la dignidad humana y la dignidad del trabajo. Asimismo, identifica las principales características de la dignidad humana basadas en la noción del hombre como imagen de Dios en la enseñanza social católica. Ferrero, Sisón y Guitián analizan la dignidad del trabajo derivada de dos principios: la prevalencia de los deberes frente a los derechos y la prioridad de la dimensión subjetiva del trabajo sobre la objetiva. De este modo, expone cómo el derecho al trabajo y el derecho de los trabajadores se subordinan a estos principios, particularmente en el contexto de la globalización.

Ignacio Ferrero ha recibido recientemente el Premio Investigación y Estudios Rafael Termes Carreró, por su ensayo ‘Wall Wall Street y la (ir)relevancia de la ética: la formación del carácter de los analistas financieros’.