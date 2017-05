Críticas de la asociación y el colegio de ingenieros

Las condiciones establecidas por la Gerencia Municipal de Urbanismo para contratar la redacción del plan especial para el Guadalmedina han sido objetivo de críticas por parte de la Asociación Empresarial de Ingenieros Consultores de Andalucía (Asica) y del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Según ha podido conocer este periódico, la Asica llegó a presentar formalmente un recurso ante el Ayuntamiento en el que se rechazaba que la oferta económica del contrato supere en puntos a la propuesta técnica -las bases fijan de 0 a 51 puntos para el precio y de 0 a 49 para la idea técnica-, e igualmente se apuntaba que el valor estimado para este trabajo (151.250 euros incluido IVA) «es claramente insuficiente según los trabajos que hay que llevar a cabo, la calidad de los mismos y los precios de mercado en los servicios de ingeniería y arquitectura», precisaba el escrito de Asica, en el que se llegaba a cuantificar en 493.452 euros sin IVA el valor del contrato para redactar el plan para el Guadalmedina.

Sin embargo, estos argumentos han sido rechazados por el servicio de Contratación y Compras de Urbanismo, según informó Ignacio Sánchez de Mora, presidente de Asica, quien apuntó que su asociación no va a recurrir esta decisión en los tribunales, aunque podría hacerlo. No obstante, según fuentes consultadas, ese posible recurso judicial no paralizaría el procedimiento para adjudicar los trabajos, por el tipo de contrato del que se trata.