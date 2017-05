'Habemus' pasillo junto a los Maristas

Si el pasado sábado nos hacíamos eco en esta sección y en SUR.es, con vídeo incluido, del peligro de atropello que existía en la calle Victoria, a la altura de los números 110 y 112, junto al colegio de los Hermanos Maristas, debido a que este punto –acera y unos dos metros de calzada– se encontraba cercado por una alambrada de obra de la constructora que viene acometiendo una promoción de viviendas, ayer lunes, a las 14.00 horas, se habilitó un pasillo para facilitar el paso de los peatones por este tramo para satisfacción de los padres de alumnos de los Maristas que, en días pasados, venían alertando de la peligrosidad que sufrían sus hijos a la hora de entrar o salir del centro desde que se cerró este espacio.

Hasta el mismo concejal de Urbanismo, Francisco Pomares, se personó en la zona a primera hora de la mañana de ayer para comprobar ‘in situ’ el peligro que suponía el paso de los viandantes por la calzada –niños, personas mayores, madres con carritos...–, pese a las recomendaciones de cambiar de acera indicadas en carteles instalados en las propias vallas.

Tras la visita del edil se alcanzó un acuerdo por el que la constructora mantendrá el pasillo en los días lectivos en los horarios de entrada y salida de alumnos, así como los fines de semanas y días que no haya obras para facilitar el paso de los transeúntes y evitar que éstos tengan que cruzar a la acera de enfrente, según manifestó a este periódico Francisco Pomares. El edil indicó además que la constructora sustituirá las vallas actuales por unos paneles más estables que ofrezcan más solidez y seguridad.

La empresa que desarrolla las obras cuenta con los permisos pertinentes, expedidos por el Ayuntamiento, para cercar ese tramo de acera y calzada, según advirtieron los agentes de la Policía Local a varios padres que presentaron sus quejas la semana pasada. Sin embargo, no se entendía la indefensión del peatón frente a los vehículos que transitan por una vía con tanto tráfico durante los días de diario como es la calle Victoria, máxime cuando el solar vallado se sitúa junto a un colegio.

Ahora que parece que mejora la situación y la seguridad, no son pocos los que agradecen la compresión del Ayuntamiento, constructora y Policía Local que, ciertamente, ha tenido que campear una lluvia de protestas de la mejor manera posible.

Solar frente a viviendas.

Torre Atalaya: aceras hundidas y suciedad

En Torre Atalaya (Teatinos)no andan muy contentos con los servicios que reciben. Carmen María Galván es una vecina de la zona que afirma que «el acerado está hundido, con peligro de caídas, el arbolado no tiene mantenimiento y la suciedad está presente en las calles y en un solar próximo». «Limasa nos tiene abandonados, apenas vienen a limpiar, y en la calle Carmen Conde hay un solar lleno de maleza, donde hay ratas e insectos y existe peligro de incendio», señala. Un solar del que dice «el Ayuntamiento ya tiene conocimiento, porque hemos solicitado en varias ocasiones que obligue a sus propietarios a limpiarlo y vallarlo, como sugiere el concejal de Sostenibilidad, Raúl Jiménez, o que le impongan una multa de 3.000 euros de multa por no hacerlo, como contempla la normativa, pero el Distrito no hace nada y es una vergüenza». «Que la concejala se de una vuelta por Torre Atalaya y vea lo que digo, que no viene desde hace años», dice.