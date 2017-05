El democrático duelo del Susanismo

Acababa la comisión de Economía, en la que la portavoz socialista Mari Carmen Moreno había estado presente, pero más tarde pareció que escabullía con mucho arte –a cuestiones de trabajo, decían– y no fue posible preguntarle cómo llevaba la procesión. Esa que en esta tierra dicen que va por dentro. El juvenil portador de los avales del susanismo, el presidente andaluz de los Jóvenes Socialistas, José Carlos Durán, se había colocado ayer por la mañana esa sonrisa Profidén que sólo los más hábiles pueden mostrar en los momentos duros y que fue la que anteanoche le faltó a Susana Díaz cuando salió a comparecer en la calle Ferraz. Con ese desparpajo que caracteriza a los cachorros de los partidos, Durán sacaba pecho de Despeñaperros para abajo:«Hemos ganado en mi agrupación, en la provincia y en Andalucía; yo estoy contento», les decía a los ediles populares Mario Cortés, Elisa Pérez de Siles y Gema del Corral, entre las risas socarronas de los oyentes, como si estos no tuviesen ya muchos kilómetros en esto de la política, pese a su juventud, y no supieran de qué va el asunto. Pero, ¿qué era, un proceso de primarias en Andalucía o en España?, se oía por lo bajini. Salvar los muebles, que lo llaman.

Se sumaba, con un vestido de negro riguroso la socialista Estefanía Martín Palop, y antes de que llegara al grupo, se escuchaba, sorna incluida, aquello de la viuda negra. A Martín Palop le había tocado hacer de Bruto junto a otros miembros de la Ejecutiva Federal, que fueron los que dimitieron y obligaron a dejar la secretaría general a Pedro Sánchez. Esa tragedia romana, sí los idus de octubre adelantados varios meses en el calendario porque a Julio César se lo ventilaron en marzo. Pero Sánchez volvía el domingo de la ultratumba de su partido, y resucitar así, de esa forma, cuando muchos no lo esperaban, les ha debido suponer un mal trago.

De Pedro, así por el nombre de pila, casi nadie hablaba como el domingo hiciera Susana Díaz. Pero todos habían aprendido muy bien el argumentario del partido, de la democracia interna y todo eso, que es cierto que es un adelanto reseñable en este país de tradicionales jerarquías políticas, pero quedarse en ese análisis era como no pasar del prólogo de un libro.

El socialista Daniel Pérez, experto en el arte del pasilleo, decía con su habitual media sonrisa de Mona Lisa que estaba rebosando de democracia, y hacía referencia a la alta participación en su agrupación socialista cumpliendo a la perfección su aclamado papel de ‘bienqueda’.

Faltaba, por fin, uno de los pocos que hablan sin rodeos. Menos mal. Un edil poco visible por su dedicación a tiempo parcial en el Ayuntamiento y su responsabilidad como jefe del servicio 112 en Málaga, Rafael Gálvez, lo explicaba sin ambages:«Yo no te voy a engañar;estoy de duelo, la verdad». Hombre, una respuesta sincera.

Mientras, algún gracioso con ganas de mofa y recochineo colgaba carteles en los pasillos con el lema «No reírse de los susanistas, por favor», escrito en un dudoso español, que adolecía de usar correctamente el olvidado imperativo (no se rían). Algún integrante socialista, enfadado por el «mal gusto», como decía, ‘rescató’ algún papelito de marras, que acabó en la basura. ¡Ay el susanismo y la democracia!

Piscina P. de la Torre. Reprobación de Pérez de Siles

Los grupos socialista, Málaga Ahora e IU-Málaga para la Gente pedían en diferentes iniciativas que se abriese de una vez por todas la piscina del Puerto de la Torre, que ardió el pasado 1 de mayo, y que lleva dos años cerrada porque el concesionario no fue capaz de seguir con la gestión y dejó una deuda a la Seguridad Social de 400.000 euros, a la que el Ayuntamiento tuvo que hacer frente.

La comisión de Derechos Sociales terminó con la reprobación de la edil de Deportes, Elisa Pérez de Siles, a instancias de Ciudadanos, que hacía una enmienda a la iniciativa socialista que pedía responsabilidades políticas al alcalde, y que cambiaba para que el tirón de orejas recayese en esta edil. Todos votaban a favor, menos el PPobviamente. Los interesados para ser adjudicatarios de la piscina, en la que ya se arreglan los desperfectos, se pueden presentar antes del próximo día 5, como subrayó Pérez de Siles. Rifirrafe áspero entre ésta y la edil de Málaga Ahora, Isabel Jiménez. Ambas subieron el tono y acabó con un «mira compañera, haz bien tu trabajo y no te llamaré la atención, ¿entiendes?», que le dijo Jiménez tuteándola al final de la sesión, momento en el que Pérez de Siles se acogió a contestarle a las preguntas por escrito y no entrar en el «fango político».