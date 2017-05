El Ayuntamiento de Málaga licita la reparación de la escala de bomberos para rescates en altura, que lleva dos años fuera de servicio

El Ayuntamiento de Málaga ha sacado a concurso la reparación de la autoescala de los bomberos capaz de alcanzar los 42 metros de altura (el equivalente a 13 plantes), que lleva fuera de servicio desde agosto de 2015 provocando que los 1.158 edificios de viviendas de diez o más plantas que hay en la ciudad no sean completamente evacuables desde el exterior porque el resto de la flota existente no supera los 30 metros (9 pisos). Con un presupuesto de 102.836,69 euros, el plazo de ejecución estimado es de tres meses, por lo que entre el plazo para que las empresas puedan presentar ofertas (tienen 15 días), el proceso de adjudicación, la formalización del contrato y la reparación, el Cuerpo de Bomberos no va a poder disponer de este vehículo hasta el próximo otoño, tal y como ya informó SUR.

Hasta entonces, en incendios como el ocurrido hace un mes en Ciudad Jardín cobrándose la vida de un hombre que no pudo salir de su casa, los rescates tendrían que hacerse únicamente desde el interior del inmueble o bien descolgándose por la fachada, una maniobra mucho más lenta y también con mayor riesgo tanto para el profesional como para la víctima.

En principio, la intención del Ayuntamiento era adjudicar el contrato directamente al distribuidor actual de la marca en España (grupo Iturri), para lo que el Área de Seguridad ha tenido que justificar la exclusividad. Sin embargo, el interventor considera que también podría encargarse a otras compañías, por lo que finalmente ha tenido que salir a concurso público. En cualquier caso, independientemente de la firma que se lleve el contrato, el vehículo será reparado en los talleres que el fabricante Magirus (especializado en vehículos contraincendios y perteneciente al grupo Iveco) tiene en la localidad italiana de Brescia, donde está prevista la reposición de los sistemas hidráulico, de seguridad y electrónicos.

Mientras tanto, la escala adquirida en 2005 por 900.000 euros y que periódicamente iba dando problemas hasta que en agosto de 2015 dejó de estar operativa, se encuentra actualmente en las instalaciones que el distribuidor en España de Magirus tiene en Madrid, a la espera de que se formalice la adjudicación del contrato y sea enviada a Italia