Mucho sol y poca sombra en el Paseo del Parque

Pasear por el Parque de Málaga es siempre una delicia y todo un lujo por la cantidad de flora que atesora, no en vano se trata del tercer jardín subtropical de Europa, que alberga especies botánicas de los cinco continentes. Un disfrute y más en primavera, ofreciendo un colorido espectacular tras la reposición de plantas llevadas a cabo hace poco, con más de cinco mil ejemplares, muchos de ellos traídos desde Holanda.

Sin restar elogios a lo dicho, un lector, José Moreno Martín, escribe al periódico para comentar un aspecto sobre el que llama la atención. Y es que, según ha observado, «los almeces están muy distantes y no proporcionan sombra suficiente. Deberían añadir más árboles para cubrir esos espacios (que aparecen en la imagen). Hay que pensar que el sol está muy encima en verano, y la cubierta vegetal es totalmente insuficiente. Las palmeras, por supuesto, no aportan apenas sombra. La mejor de todo el Parque la proporciona el Paseo de los Curas, pero desgraciadamente muchos de los plátanos no parecen muy sanos, y no sabemos cuánto van a durar o si hay prevista alguna solución».

Efectivamente, la sombra de los plátanos es la mejor pero hace ya años que se eliminaron todos los plátanos de sombra del paseo principal del Parque, que conformaban una impresionante bóveda vegetal, por almencinos traídos de Italia porque se dijo que la mayoría de los ejemplares originarios estaban podridos, lo que en su momento generó una gran polémica, según se publicó en su día en este mismo periódico. Los almencinos italianos se intercalaron entonces con las palmeras tratando de mantener así la filosofía inicial de los proyectores del Parque, recreando una nueva alineación de árbol de hoja caduca con árbol de hoja perenne, es decir palmera canaria con almencino. Además hay que recordar que en los últimos años se murieron muchas palmeras centenarias por el picudo rojo, aunque fueron sustituidas por otras.

El paseo de los Curas sí mantiene su espectacular bóveda vegetal constituida por centenarios plátanos de sombra, aunque una docena de estos han sido sustituidos en los últimos también por almencinos. Y es que los plátanos del paseo de los Curas han sufrido desde los años 80 al menos dos podas salvajes que han provocado grandes pudriciones a los troncos de estos delicados árboles.

Farola sin tapa. / Nieves Navas

Otra lectora, Sara Gutiérrez, también reclama sombra y espera que no toquen ningún árbol centenario de la Alameda Principal con motivo de su semipeatonalización. «Ya que no van a poner ningún árbol más en la plaza de la Marina, por favor que no eliminen árboles y que tengamos un poco de sombra», dice.

Leovigildo Caballero: excrementos de caballo

La presencia de excrementos de caballo en las calles es algo que María Victoria Seoane dice que ha denunciado en repetidas ocasiones. «Nuestra calle, Periodista Leovigildo Caballero, en La Malagueta, es frecuentada diaria y reiteradas veces por los carruajes que llevan turistas. Todos los vecinos de nuestro portal, el único de la calle, somos testigos de la presencia de excrementos de estos animales, un infracción constante contra la salud pública, el medio ambiente y la falta de respeto a la sociedad. ¿Control del ADN para los caballos? Deberían solucionar definitivamente este problema», dice.

Frank Capra: cables al aire

Una farola con los cables al aire es un peligro, y eso es lo que denuncia Nieves Navas que hay en la calle Frank Capra, 14.