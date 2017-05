Ciudadanos se suma a los partidos de izquierda para reprobar a la concejal de Deportes por la mala gestión de la piscina de Puerto de la Torre

La piscina del Puerto de la Torre, como adelantábamos hoy en la edición de papel de SUR, sería el tema con más tirón de la comisión de Derechos Sociales, que preside Julio Andrade, y el desarrollo de la mañana así lo ha demostrado. Los grupos socialista, Málaga Ahora e IU-Málaga para la Gente pedían en diferentes iniciativas que se abriese de una vez por todas la piscina del Puerto de la Torre, que ardió el pasado 1 de mayo, y que lleva dos años cerrada tras el cierre que se produjo cuando los pasados concesionarios municipales no fueron capaces de seguir con la gestión y dejaron una deuda a la Seguridad Social, a la que el Ayuntamiento tuvo que hacer frente de 400.000 euros.

En la sesión, en la que la concejal de Deportes, Elisa Pérez de Siles, ha recibido numerosas críticas por la mala gestión de este equipamiento público, terminó con la votación de su reprobación, a instancias de Ciudadanos, que hacía una enmienda a la iniciativa socialista que pedía responsabilidades políticas al alcalde, y que cambiaba, con la aprobación de éstos, para que se le reprobase a la concejal de Deportes. Este punto contaba con la mayoría de la comisión y salía adelante, y no así el que proponía Málaga Ahora con la dimisión de la edil, que se quedó en el tintero así como otros en los que este grupo demandaba que se pusiera en marcha una comisión de investigación sobre la gestión y ejecución de los pliegos de los equipamientos municipales.

De la sesión traslució un rifirrafe muy áspero entre la concejal de Deportes, Elisa Pérez de Siles, y la concejal de Málaga Ahora Isabel Jiménez, en la que ambas subieron el tono y acabó con un “mira compañera, haz bien tu trabajo y no te llamaré la atención, ¿entiendes?”, que dijo Jiménez cuando le preguntaba al final de la sesión por la situación actual de la red de piscinas municipales. Pérez de Siles se acogió a dárselo por escrito y no entrar en el “fango político” tras afirmaciones de ese tipo y con ese tono, como le contestó. Antes, medió la comparación que hizo Pérez de Siles con que Manuela Carmena también adjudicaba equipamientos deportivos a privados y le echó en cara a Málaga Ahora que no apoyaban a ciertas asociaciones de la ciudad y sí a la Casa Invisible, proyecto que ha apoyado siempre este grupo municipal.

Pérez de Siles explicó que el pliego para la concesión de la piscina cierra su plazo el próximo día 5 y que días atrás cinco empresas que gestionan espacios deportivos habían visitado la instalación y que podrían estar interesadas. En esta línea, afirmó que se había realizado ya la limpieza y la reparación tras el incendio -actos vandálicos como reseñó-, y que esto había corrido a cargo del seguro que tiene el Ayuntamiento. Que se había repuesto, además, la luz y el agua. En esta línea, también salió adelante, aunque con los votos en contra del PP, que se ponga en marcha la piscina antes de que finalice el año, sin descartar la gestión pública en el caso de que en última instancia fuese necesario. En cuanto a la subrogación de trabajadores, un asunto que pedía IU-Málaga para la Gente en su iniciativa, y que salió adelante por unanimidad, Pérez de Siles aseguró que habían estado trabajando sobre este tema con los empleados de la instalación que cerró en 2015 para que la nueva concesionaria deba contratarlos cuando se haga cargo de las instalaciones.

