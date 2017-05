El Ayuntamiento de Málaga habilitará mecanismos para devolver la plusvalía sin acudir a los tribunales

El Ayuntamiento de Málaga habilitará mecanismos para evitar que quienes reclamen la devolución de la plusvalía pagada pese a haber vendido un inmueble sin beneficio tengan que hacerlo por la vía judicial. Es decir, dar las mayores facilidades al contribuyente después de la sentencia del Tribunal Constitucional que anula el cobro de este impuesto cuando se acredite que no ha existido una ganancia en la venta de un inmueble. Esta medida, aprobada este lunes en la comisión plenaria de Economía, se suma a la decisión adoptada el viernes de suspender de forma inmediata el pago a quienes vendan a pérdida. Así, los ciudadanos que acrediten que ha existido una pérdida en esa transacción recibirán una liquidación del impuesto a saldo cero. Así será a la espera de que el Gobierno, que es el órgano competente en la legislación de este tributo, cumpla con el desarrollo legislativo de la sentencia. Ahí reside el matiz de peso a la hora de reclamar, ya que la derogación definitiva de este cobro está a expensas de la nueva ley, que fijará las condiciones futuras por las que se regirá el impuesto de la plusvalía.

En la comisión de Economía se ha aprobado por unanimidad la propuesta de Ciudadanos en la que se pedía la puesta en marcha de una campaña informativa sobre el nuevo escenario en el que está la plusvalía, una moción a la que el PSOE ha planteado añadir la habilitación de estos mecanismos para evitar que quienes reclamen tengan que hacerlo judicialmente. Todos los grupos la han apoyado, recordando el viceportavoz de Ciudadanos, Alejandro Carballo, que su formación ya lo pidió en febrero. En este punto, el concejal de Economía, Carlos Conde, ha advertido que respecto a las reclamaciones ya presentadas habrá que esperar hasta saber si la decisión del Constitucional tiene carácter retroactivo.

Por otra parte, en la sesión de este lunes también ha salido adelante, pese a la abstención del PP, instar al equipo de gobierno a incluir en la próxima modificación de crédito del presupuesto municipal una partida para destinar parte de los 4,8 millones ingresados por el Ayuntamiento por la ampliación de Plaza Mayor a inversiones directas que contribuyan a mejorar la situación del comercio tradicional y de proximidad, así como a los polígonos industriales de la ciudad.

La propuesta, planteada por la concejala del PSOE, Lorena Doña, se suma a otra moción aprobada por el Pleno en 2014 en la misma línea y pone el acento en la importancia del pequeño comercio “para generar empleo de calidad y dar vida a los barrios”. Todos los grupos de la oposición (Málaga Ahora, Ciudadanos, IU-Málaga para la Gente y el edil no adscrito Juan José Espinosa) han apoyado la moción socialista. En principio, también lo iba a hacer el equipo de gobierno comprometiéndose a estudiarlo, aunque finalmente se ha abstenido puesto que los socialistas han exigido un compromiso más concreto. “Sabemos que los 4,8 millones no se pueden destinar íntegramente por cuestiones legales, pero no queremos que se estudie si se va a hacer o no, sino que se estudie la cantidad a destinar”, ha expresado Doña.

Aunque la concejala de Reactivación Económica, María del Mar Martín Rojo, hablaba de estudiar en la próxima modificación de créditos la inclusión de parte de ese dinero, posteriormente ha tomado la palabra el concejal de Economía, Carlos Conde, ha advertido que primero “hay que analizar si ese dinero ya ingresado está financiado parte del presupuesto de este año porque hay que velar por el equilibrio presupuestario”.