Obesos que se ven delgados

Se miran al espejo y se ven bien. La imagen que aparece reflejada en la luna del armario les parece satisfactoria, no aprecian que hay un exceso de peso. Eso les ocurre a mas del 80% de los obesos. Pese a que les sobran kilos, no reconocen esa situación y, por tanto, no ponen medios para atajar un problema que repercute de forma directa en su estado de salud. Una encuesta presentada esta semana por la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (Seedo) revela que solo el 17,8% de las personas obesas admiten que lo son. Tener más kilos de la cuenta favorece la aparición de la diabetes, el colesterol y los triglicéridos elevados, la hipertensión y las dolencias en las articulaciones, entre otros padecimientos.

La mayoría de los españoles que están en las etapas iniciales de la obesidad son muy permisivos y no consideran que tener más peso del conveniente les perjudica, explicó a este periódico el presidente de la Seedo y director de la unidad intercentros de endocrinología y nutrición de los hospitales Regional Carlos Haya y Clínico Universitario, Francisco Tinahones. La percepción de no apreciar su gordura es más frecuente en las personas de más edad. La causa principal es que consideran, de forma errónea, que estar rollizo es un signo saludable. En la encuesta llevada a cabo por la Seedo participaron un millar de individuos de distintas localidades españolas.

El doctor Tinahones indicó que el 20% de los obesos son metabólicamente sano, aunque el 80% restante se enfrenta a enfermedades que quitan calidad de vida y son peligrosas para el que las sufre. La señal de alarma es el sobrepeso. A partir de que este aparece, y antes de que se engorde más, hay que cambiar el estilo de vida, llevar una alimentación saludable (la dieta mediterránea es la mejor) y practicar ejercicio físico de forma regular. «Más del 55% de la población española de entre 18 y 65 años está por encima de su peso», puso de manifiesto el presidente de la Seedo. De esa cifra, el 18-20% ya está en índices de obesidad.

A juicio del doctor Tinahones, la obesidad es un padecimiento poco valorado por quienes lo sufren, una actitud que hay que corregir, porque de no hacerlo, habrá un gasto económico muy grande y difícil de asumir por la sanidad pública causado por las enfermedades asociadas al exceso de kilos. «Los datos confirman que la percepción que se posee sobre la obesidad es tan baja que resulta difícil impulsar medidas para atajar el problema», reseñó el director de la unidad de endocrinología y nutrición de los hospitales públicos de Málaga.

Evitar el picoteo

Un elemento que ayuda a coger peso es el picoteo entre comidas. Más del 60% de los obesos picotean y suelen tomar alimentos de alto contenido energético. En cambio, menos del 30% de las personas que no están gordas picotean. En caso de sentir la necesidad imperiosa de tomar algo antes de las comidas, lo aconsejable es recurrir a las frutas, las zanahorias o las hojas de lechuga.

Si se quiere soltar el lastre de los kilos sobrantes, lo principal es reconocer que se tiene sobrepeso o que se ha llegado a la obesidad. A ese respecto, la Seedo considera que cada persona debe encontrar su remedio. «Siempre hay una solución para el exceso de peso. Lo que hay que hacer es dar con ella y aplicarla», señaló Tinahones. Este experto defiende que es fundamental cambiar los estilos de vida y llevar una alimentación saludable y practicar ejercicio físico de modo regular. Con una restricción calórica (comer menos y mejor) y huyendo del sedentarismo se consigue rebajar los kilos. Tres normas básicas para lograrlo son: dormir bien (el sueño reparador previene la obesidad), evitar el picoteo y hacer ejercicio (caminar, nadar o montar en bicicleta). La obesidad se puede combatir, pero para ello es necesario que la persona con más kilos de la cuenta no se vea delgada.