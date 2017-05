¿Qué hacer cuando un incendio te atrapa en casa?

Málaga es después de Sevilla la capital andaluza que más incendios domésticos registró en 2016. El Servicio de Emergencia 112 atendió en ese periodo 3.469 incidencias en toda Andalucía, de las que 593 tuvieron su origen en Málaga. Con respecto a 2015, en que hubo 3.886 incidencias en la región, la estadística desciende, pero continúa siendo demasiado alta y precisa de una cultura de prevención. “Hay medidas que se pueden tomar en los hogares, que apenas entrañan dificultad ni un gran desembolso de dinero, y que pueden salvar nuestras vidas”, advierte José Antonio Jiménez, cabo del Cuerpo de Bomberos de Málaga.

Se refiere a algo tan simple y económico (15 o 20 euros) como son los detectores autónomos de humo, pequeños electrodomésticos de fácil instalación, que funcionan a pilas y que avisan con un pitido agudo en caso de incendio. Los incendios más graves se producen por las noches, cuando la víctima está dormida y no se da cuenta, por eso la trascendencia de un detector que pueda alertarla y le permita huir antes de que sea demasiado tarde.

En una primera fase del incendio en una vivienda se puede recurrir a los extintores que hay en todas las zonas comunes de un edificio, incluso, si el origen del fuego está en una sartén, se puede sofocar humedeciendo un trapo y tapándola en su totalidad. “Nunca con agua, porque provocaría una llamarada y agravaría la situación”, apunta Jiménez.

La forma de actuar es distinta dependiendo de si el fuego es en casa de un vecino o en la propia. “Si el incendio es en otra vivienda del bloque, lo aconsejable es quedarse en casa y colocar toallas húmedas en el filo de la puerta de entrada para que no penetre el humo; lo último que hay que hacer es salir a la escalera y, por supuesto, nunca utilizar el ascensor”, precisa Jiménez.

Más complicada es la situación si el incendio se desencadena en la vivienda propia y el propietario queda atrapado en ella. En ese momento, hay que seguir las siguientes instrucciones:

-Intentar mantener la calma mientras se llama directamente a los Bomberos al 080 o al Servicio de Emergencias 112.

-No poner nunca la vida en peligro ni hacerse el valiente. Si ya no se puede salir de la vivienda, hay que dirigirse a la estancia de la casa más alejada del origen del incendio cerrando todas las puertas a nuestro paso para confinar el incendio y quitarle oxígeno para que no se extienda rápidamente. Según Jiménez, “podemos retrasarlo hasta 20 o 30 minutos, tiempo más que suficiente para que lleguen los Bomberos y lo extingan”. Una vez en la habitación con la puerta cerrada, se abrirá la ventana y se pedirá auxilio.

-Antes de abrir una puerta, hay que tocarla primero. Si está caliente, no se abrirá.

- Si la vivienda está llena de humo, lo mejor es reptar. El humo deja una zona de aire limpio en la parte baja de la casa que permitirá el desplazamiento a gatas. También es conveniente taparse la boca y la nariz con un trapo húmedo para facilitar la respiración.

-En caso de que las llamas hayan prendido en la ropa, hay que tirarse al suelo y rodar hasta que se hayan apagado.

Desde hace unas semanas, los bomberos de Málaga están ofreciendo charlas informativas en colegios y asociaciones de vecinos para fomentar las medidas preventivas y evitar tragedias como la ocurrida el pasado 17 de abril en el octavo piso de una de las torres de Sagrada Familia, en la barriada malagueña de Ciudad Jardín, donde falleció un hombre tras quedar atrapado.

José Antonio Jiménez asegura que siempre hay que tener presente el acrónimo PAS, que siempre se utiliza en socorrismo:

-PROTEGER, porque la vida es lo más importante. Por eso, hay que acordarse de todas la personas que hay en la vivienda cuando se detecta el incendio e intentar ponerlas a salvo.

-AVISAR. Es fundamental cuando hay menores, porque si el adulto no ha alertado a los bomberos y le ocurre algo, el resto de la familia quedará desprotegida.

-SOCORRER. Este paso le corresponde a los Servicios de Emergencias. En su manos queda el desenlace final.