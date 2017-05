Baños del Carmen: Una playa sin bandera

Pese a ser de las pocas playas naturales existentes en la capital, ya que los aportes de arena provienen exclusivamente de las mareas, la playa que hay junto al balneario de los Baños del Carmen presenta un aspecto desolador, con piedras, peligrosas piezas metálicas y una pasarela hecha añicos. Se trata de la única playa que no ha sido arreglada como el resto tras el último temporal. La situación administrativa de la zona la mantiene presa en tierra de nadie. De ahí la imagen que ofrece estos días, a pesar de tratarse de una playa frecuentada por muchos malagueños, principalmente residentes en Pedregalejo y Cerrado de Calderón. «Vinieron a colocar el poste con el cartel de la playa, pero ya ve como está», señala un empleado del balneario que no oculta su contrariedad por la situación. «Pusieron el cartel y cuando se le comentó al operario si no iban a arreglar los daños ocasionados por el temporal, dijo que a él solo le habían dicho que colocara el poste y se marchó». A un metro del lugar donde fue colocado el cartel aparece la pasarela de la playa rota en pedazos por los efectos del último temporal, una ducha rodeada de cinta de plástico fuera de servicio, cuya base también sufrió las consecuencias de las olas, y piedras así como otros restos arrojados a la arena por el mar, entre ellos algunos bloques que terminan en piezas metálicas y que suponen un serio peligro para los bañistas que acuden de forma habitual a esta playa urbana tan abandonada.

Algunos de estos bañistas, como Andrés Mérida, no entiende que no se arregle ese tramo de playa tal y como se ha hecho con otras de la ciudad que se han visto también afectadas por el temporal. «Es algo que no tiene explicación, es surrealista. Aquí se pueda matar alguien. Las administraciones deben velar por la seguridad y la integridad de los ciudadanos, pero nadie hace nada», afirma incrédulo.

Boquete camino de la playa.

Y es que la situación de los Baños del Carmen sigue reclamando una solución que lo saque de la actual situación de abandono en la que se encuentra. Esta semana el grupo municipal Ciudadanos pidió soluciones para este espacio y el resto de la zona. La formación ha presentado una enmienda para que el Gobierno aumente la partida que figura en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para abordar la regeneración de los Baños del Carmen.

Balneario. Socavón y piezas metálicas

Nada más entrar por el pórtico del balneario de los Baños del Carmen hay un enorme socavón que produjo el agua durante el temporal de lluvia que convirtió la bajada de Cerrado Calderón en un caudaloso río en febrero pasado. «Si vas un poco distraído te metes en el boquete sin darte cuenta», señala un bañista, que dice que «por lo menos podían rellenarlo con tierra, ya que puede sobrevenir un accidente, y retirar las piezas metálicas que hay en la misma playa».