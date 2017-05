Memoria de un secuestro en El Palo con final feliz en Gerona

El secuestro de un niño marroquí de 11 años que fue arrebatado a su madre en una calle en El Palo cuando se dirigía al colegio fue un suceso que mantuvo en vilo a la policía de Málaga en mayo de 2.000 y que fue seguido con preocupación en la ciudad. Los investigadores actuaron con gran celeridad y localizaron y liberaron al menor día y medio después de haber sido secuestrado en un pueblo de Gerona, donde lo llevaron metido en el maletero de un coche. Los secuestradores del pequeño, Issa H., estaban ligados al mundo del narcotráfico y habían exigido de 1,5 a 2,5 millones de pesetas al padre por su liberación.

El menor fue secuestrado por dos personas que agredieron a su madre, embarazada, cuando ésta se dirigía con sus dos hijos al colegio La Milagrosa, en El Palo. Los raptores trataron en un primer momento de secuestrar al más pequeño, de siete años, lo que no consiguieron por la resistencia de su madre, que resultó con lesiones de diversa consideración. La noticia del secuestro disparó la alarma entre los vecinos de El Palo, que en aquellos años vivía una escalada importante de delincuencia.

Algunas de las páginas públicadas en SUR con motivo de este suceso.

Los secuestradores se pusieron en contacto con el padre, al que citaron para la entrega del dinero en la plaza de España de Barcelona. Un dinero que el progenitor dijo correspondía a una deuda por la compra de un automóvil. La pista que condujo a los secuestradores la aportó la Policía de Málaga, ya que días antes de que se produjera el secuestro, una patrulla de proximidad del distrito Este detectó la presencia de un vehículo Alfa Romeo rojo matrícula de Gerona e identificaron a sus dos ocupantes, quienes explicaron a los agentes que habían llegado de vacaciones a Málaga desde Gerona.

Al tener conocimiento del secuestro, la policía siguió el rastro de los individuos, y una vez que localizó el vehículo en la localidad de Cassá de la Selva, una pequeña población de 7.000 habitantes, situada a unos 20 kilómetros de Gerona, se mantuvo en un segundo plano esperando el momento oportuno para actuar. Este llegó durante un instante en el que el menor se quedó solo y salió all balcón de la vivienda pidiendo auxilio, lo que alertó a los agentes, que estaban próximos a la zona para actuar y poder rescatarlo. Momentos después, los policías detuvieron a uno de los secuestradores cuando se acercaba al edificio, aunque tuvieron que perseguirlo y lanzar varios tiros al aire para que se detuviera. Los otros dos secuestradores fueron detenidos más tarde, uno circulando con el coche por el pueblo, y el otro cuando llegaba al piso donde habían localizado al niño. De los tres detenidos, de nacionalidad marroquí, dos fueron los que realizaron el secuestro en la capital malagueña.

Declaraciones del menor

"Me han tratado mal, he pasado mucho miedo", dijo el menor tras ser liberado. "Me metieron en el maletero del coche. El viaje fue muy malo. No me dieron de comer y no pararon en ningún momento», dijo, mientras su padre apuntaba que tener al niño sin comer y 11 horas metido en el maletero de un vehículo "no se hace ni con un animal». El pequeño contó que los secuestradores le dijeron que no hiciera "nada de ruido", y relató que cuando supo que sus tres raptores habían abandonado la casa pidió auxilio. «Sabía que estaba solo y salí al balcón a gritar», dijo acompañado por su hermano, que escapó de los secuestradores, y de su madre, muy emocionada.

La noticia de la liberación de Issa se propagó con gran celeridad en las barriadas de El Palo y Huelin, donde residían sus familiares. Una honda sensación de alivio invadió al vecindario tras confirmarse el feliz desenlace, que fue una noticia que causó un importante impacto aquellos años.