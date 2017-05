Unas 700 personas piden a Antonio Banderas que retome su proyecto en el Astoria

«Hoy toca demostrarle a Antonio Banderas nuestro sentir, agradecimiento y apoyo». Al grito de ‘Sí al proyecto de Antonio Banderas’, unas 700 personas se concentraron ayer en la plaza de la Constitución en defensa del proyecto cultural de teatro y locales de hostelería con espectáculo propuesto por el actor y director malagueño junto al arquitecto José Seguí y la empresa Starlite para la manzana del Astoria-Victoria.

Durante la concentración, en la que se le pidió que recapacite y retome el proyecto, participaron numerosos ciudadanos anónimos a los que se sumaron el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto a varios concejales del equipo de gobierno y el propio Seguí. También mostraron su respaldo público al proyecto la Federación Malagueña de Peñas con la presencia de su presidente, Miguel Carmona; y la federación vecinal Civilis, que estuvo representada con su presidente Antonio Fuentes. Y entre los ciudadanos anónimos, muchas personas mayores con ganas de que el actor se replantee el proyecto con el que ganó el concurso de ideas.

Los convocantes leyeron un manifiesto –que tuvieron que repetir minutos después porque el alcalde y Seguí llegaron más tarde– en donde pidieron a los políticos locales que no jueguen con los intereses de la ciudad y que no olviden que representan a todos los malagueños «para resolver los problemas que se presenten y no para crearlos». En este sentido instaron a los políticos a salvar los problemas técnicos con diálogo porque consideran que Antonio Banderas es quién tiene la voluntad, los recursos y los conocimientos necesarios para ponerlo en marcha.

Apoyo social

En esta misma línea se posicionaron todos los asistentes al encuentro. El presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Miguel Carmona, que acudió acompañado por una treintena de peñistas de toda la ciudad, consideró que el proyecto liderado por Banderas ayudaría a potenciar la cultura y embellecer la ciudad y deseó que el director cambie de postura pese al desagravio que ha recibido en los últimos meses porque «todos los malagueños estamos orgullosos de él».

El presidente de la federación Cívilis, Antonio Fuentes, argumentó que el proyecto de Banderas favorece claramente a la ciudad gracias a la repercusión internacional que tiene en todo el mundo. «Cada vez que hace algo en la ciudad, ya sea una película o participa en la Semana Santa, el nombre de Málaga se escucha en todo el mundo», valoró.