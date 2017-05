El trasvase de Iznájar a la comarca norte sigue en punto muerto ocho meses después

Algunos municipios de la comarca Norte comienzan a tener ya problemas de abastecimientos de agua debido a la sobreexplotación del acuífero, tras cuatro años de sequía consecutiva, debido no sólo a la falta de recursos hídricos, sino también a la pérdida de calidad. A pesar de este escenario, pocos han sido los avances con relación al trasvase de agua desde el embalse de Iznájar (Córdoba) hasta la comarca antequerana para abastecimiento. De hecho, desde que en septiembre de 2016 la Junta solicitará formalmente al Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente el trasvase, los avances han sido mínimos o inexistentes. El Consejo de Ministros no ha lo autorizado, paso necesario, según la Junta, para poder avanzar. Tampoco se ha pronunciado el Gobierno central sobre la declaración de interés general de las obras, aún cuando hace ocho meses que el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, anunció que ya se habían iniciado los trámites para aprobar el trasvase. «Mientras la Gobierno central no lo autorice, estamos demorando el proceso», declaró ayer en Málaga el director general de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico, Juan Serrato.

En un intento de reactivar la transferencia de estos recursos, la Administración andaluza reunió ayer en la delegación el Gobierno a representantes de la Subdelegación del Gobierno, la Diputación y los alcaldes de los municipios de la zona con el fin de informar de los pasos que se han dado desde la Consejería. Al encuentro asistió también la directora general de Infraestructuras y Explotación del Agua, Inmaculada Cuenca; el delegado del Gobierno, José Luis Ruiz Espejo, y el delegado territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Adolfo Moreno.

Entre los acuerdos adoptados en la reunión con los alcaldes se encuentra el mantenimiento de una reunión con la Dirección General de Agua del Ministerio de Agricultura, con el objetivo de aclarar los motivos por los cuales todavía el trasvase sigue en punto muerto. También se creará una comisión con la participación de algunos alcaldes que se encargará de asistir al encuentro con el Ministerio. Asimismo, la Diputación ha ofrecido el Consorcio Provincial de Aguas como órgano a través del cual gestionar todo lo relacionado con el trasvase.

La Junta se ha comprometido por su parte a fijar un perímetro en el entorno de las actuales captaciones de los municipios de la comarca Norte de Antequera con el objetivo de evitar el deterioro de la calidad de las aguas de abastecimiento.

Según Serrato, la Junta se ha comprometido a cofinanciar las obras del trasvase con una aportación de entre 15 a 18 millones de euros, con fondos del marco comunitario 2014-2020. Asimismo manifestó que desde la Consejería se han iniciado los pasos para destinar fondos europeos a la redacción y gestión del proyecto constructivo, indispensable para conocer el presupuesto de las obras y de las expropiaciones necesarias.