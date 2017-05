De la Torre admite que será «difícil» encontrar a alguien que quiera desarrollar la idea de Banderas

La renuncia del actor Antonio Banderas y su equipo a participar en el concurso para poner en marcha el proyecto con el que ganaron el de ideas para la manzana de los cines Astoria y Victoria ha colocado al alcalde, Francisco de la Torre, y su equipo de gobierno en una complicada encrucijada para poder sacar adelante esta actuación en lo que queda de mandato. El propio De la Torre reconoció ayer, en declaraciones a este periódico, que va a resultar «difícil» encontrar ofertas de empresarios para desarrollar la idea de Banderas y la empresa Starlite, plasmada en los planos por el arquitecto José Seguí, si no logra convencerles de que recapaciten y den marcha atrás a su decisión de apartarse de la esfera pública para desarrollar su proyecto de teatro desde un ámbito totalmente privado.

«Es difícil porque es una inversión fuerte y luego hay que ser capaz de mantenerlo, ser capaz de buscar patrocinios y apoyos, pero Banderas es capaz de hacerlo, y poca gente puede hacerlo», reconoció el regidor, aunque se mostró dispuesto «animar» a todos los grupos de profesionales y empresarios que se presentaron al concurso de ideas –incluido el de Seguí y Banderas– a dar el paso para optar a asumir, a través de un segundo concurso de concesión del espacio de la manzana de los cines, la materialización de una operación urbanística que, según apuntó, tendría que ser «coherente» con la idea que ha ganado el concurso de ideas.

Así, el alcalde sigue dispuesto a avanzar en la convocatoria de un segundo concurso para dejar en manos de un privado el proyecto que vendrá a reemplazar al Astoria, que estos días muestra su peor cara –ventanas abiertas, suciedad, etc.– después de que el Ayuntamiento haya retirado la lona que cubría una de sus fachadas. Según explicó, la idea de Banderas –un teatro y locales de hostelería con espectáculo– es la que debería «inspirar» el pliego de ese concurso. No obstante, reconoció que el Ayuntamiento no está obligado a seguir al pie de la letra la propuesta de Banderas y que podría tomarse otras de las propuestas premiadas en el concurso de ideas, o hacer una mezcla de algunas de ellas, «aunque no es fácil», admitió. «Habrá que hablar con los grupos que se han presentado al concurso, localizarlos, ver su grado de interés y su fortaleza económica. Todo eso hay que hacerlo, para no tirarse al vacío, pero al primero que quiero convencer es al grupo que ganó», insistió.

Movimiento ciudadano

Por el momento, ese objetivo se antoja bastante complicado. De la Torre apuntó que «es más bien difícil» a tenor de la conversación telefónica que pudo mantener con Antonio Banderas el martes, tras publicar SUR en exclusiva la carta del actor en la que exponía sus motivos para renunciar a seguir con su idea para el Astoria. «Lo encontré ayer con dificultad de hacer un cambio ahora mismo. Hay que darle un poco de tiempo y serenar las cosas», dijo. El regidor confió en que «se pueda reflexionar serenamente de este tema». «Se ha generado un movimiento ciudadano potente y tengo la esperanza de que vaya a más para que esto influya en crear un ambiente positivo», comentó.

Cuestionado sobre si el actor le indicó algún tipo de condición para que pueda reconsiderar su postura, De la Torre respondió que no se expresó en esos términos e incidió en que se mostró «dolido» con los comentarios y las críticas que generó su idea. «No entiendo que se haga una crítica de este modo al grupo que ganó el concurso de ideas. Es difícil encontrar a un grupo de profesionales así que esté dispuesto a acometer el proyecto y mantenerlo», señaló, al tiempo que recalcó que el proceso del concurso de ideas «se ha hecho bien».