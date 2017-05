¿Cuándo se van a retomar por fin las obras del metro en la avenida de Andalucía? ¿Qué va a pasar con el tramo al Hospital Civil? ¿Qué opina sobre la propuesta de un acuerdo que le ha hecho Ciudadanos para impulsar esta fase? Estas son algunas de las respuestas pendientes del consejero de Fomento, Felipe López, que ha convocado hoy a los medios para una visita a las obras del suburbano en el puente de Tetuán, en un momento en el que esta infraestructura se enfrenta a importantes interrogantes sobre su futuro.

¿Cuándo se van a retomar por fin las obras del metro en la avenida de Andalucía?

La ejecución del tramo de El Corte Inglés está paralizado desde hace dos años, según la Junta, y tres según los cálculos del Ayuntamiento, y generan multitud de molestias a los ciudadanos y al tráfico. Además, mientras este túnel no se termine el metro no podrá llegar al Centro, a pesar del buen ritmo de la última fase, la de la Alameda Principal. En este punto, el proceso de rescisión del contrato con la anterior constructora, Ortiz, se remitió hace dos semanas al Consejo Consultivo. Tan pronto como se supere este trámite, el Consejo de Gobierno de la Junta tendrá que darle el visto bueno definitivo al expediente y se podrán licitar de nuevo los trabajos para terminarlo. El concurso llevará unos cinco meses, por lo que se espera que las máquinas vuelvan al tajo a finales de este año.

¿Qué va a pasar con el tramo al Hospital Civil?

La Junta ha declarado ya este eje de Interés Metropolitano, lo que supone que podría iniciar los trabajos sin necesidad de permisos del Ayuntamiento. No obstante, Fomento ha reconocido en numerosas ocasiones que no es posible ejecutarlos sin el apoyo municipal. El alcalde, Francisco de la Torre, se ha manifestado en contra (en línea con una plataforma de vecinos y comerciantes de la zona) pero no ha hecho todavía una declaración oficial en este sentido. La hoja de ruta autonómica es la de licitar en las próximas semanas esta actuación, con un presupuesto base de 40 millones, y llevar el procedimiento hasta sus últimas consecuencias para forzar al Consistorio hasta que lo pare o lo permita, dadas las consecuencias jurídicas y económicas que ello tendría. Queda por saber cuándo se producirá el siguiente movimiento en esta particular partida de ajedrez sobre el tablero de Eugenio Gross.

¿Qué opina sobre la propuesta de un acuerdo que le ha hecho Ciudadanos para impulsar el tramo al Civil?

El grupo municipal de Ciudadanos, socio de investidura del alcalde, se ha posicionado a favor de la Junta, en el sentido de que el tramo hasta el Hospital Civil se tiene que hacer conforme se firmó en 2013. El partido naranja ha conseguido aglutinar a toda la oposición municipal en torno a su propuesta y en contra del PP, por lo que es previsible que su moción en el próximo pleno prospere. Su portavoz, Juan Cassá, le ha enviado una carta en la que le ofrece el apoyo pero le demanda a cambio una serie de compromisos, tales como que el Gobierno andaluz asuma la adenda al convenio de 2013, que permite al Consistorio rebajar su aportación al la factura del metro; que la empresa Metro Málaga pueda asumir empleos de la EMT, en caso necesario; y mejoras en infraestructuras en el distrito, tales como más aparcamientos y espacios de uso ciudadano.

El consejero tiene que aclarar si acepta o no esta propuesta, que supondría aumentar la partida presupuestaria de la actuación, a cambio de un frente común (Junta-oposición) para intentar sacar esta actuación del bloqueo institucional en el que se encuentra.