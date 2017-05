¿Cuanto más cerca, mejor pacto?

No es lo mismo que pacten los líderes de dos grandes partidos de naturaleza irreconciliable que lo hagan dos concejales de esas mismas filas en un municipio donde ambos se conocen y se toleran. Y tampoco es lo mismo pactar sobre asuntos de gran calado legislativo que sobre los servicios que necesita una pequeña localidad. Los pactos, en definitiva, funcionan mejor en la medida en que las dimensiones del asunto y la naturaleza de los protagonistas sean 'asimilables' en un entorno cercano. Esta ha sido, en esencia, la raíz de un interesante debate que ha tenido lugar este mediodía en el marco de la Jornada sobre la Nueva Cultura del Pacto en el Gobierno y en la Política, celebrada en el Hotel Meliá Costa del Sol de Torremolinos y dirigida por el catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Málaga, Ángel Valencia.

En este escenario global sobre el pacto han tomado la palabra en primer lugar, desde el ámbito más académico y teórico, el catedrático Fernando Vallespín y el director del CEPC (Centro de Estudios Políticos Constitucionales), Benigno Pendás, quienes han abordado el fenómeno del pacto en la escena contemporánea y en los ámbitos nacional e internacional. El debate ha llegado posteriormente, con una mesa redonda que ha analizado la naturaleza de estos acuerdos en entornos más cercanos y bajo la experiencia concreta de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol, un ejemplo de pacto entre diferentes formaciones políticas a pesar de que la mayoría absoluta está en manos del PP. Por eso en el debate han tenido un peso específico los portavoces de las diferentes formaciones políticas con representación en la institución local, así como el ámbito de la comunicación, representado en el director de SUR, Manuel Castillo; y el director de La Opinión, Juan de Dios Mellado.

En este sentido, el director de SUR se ha referido a un nuevo tiempo “en el que no se puede hablar de una época de cambio, sino más bien de un cambio de época”, y ha fijado como hito de estas nuevas formas de comunicación los movimientos del 15M, “que marcaron un punto de inflexión en la participación ciudadana y que sin duda terminaron por cambiar las reglas de juego en torno a los pactos”. A juicio de Castillo, “no tiene nada que ver cuando Felipe González o Aznar negociaban con los nacionalistas que la manera en que se hace ahora”.

Por su parte, Mellado ha destacado la realidad de que “a medida que vamos descendiendo en las administraciones, es decir, las más próximas, hay más posibilidades de pacto”. Para ilustrar esa afirmación has tomado la palabra la presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, Margarita del Cid (PP), quien ha admitido de que “a pesar de que seamos fuerzas dispares hemos conseguido vencer las reticencias porque lo importante es que prestemos el servicio a los once municipios que representamos”. Su reflexión ha sido compartida casi punto por punto por sus compañeros en la institución (que no de partido) José Antonio Gómez (PSOE), Andrés Ruiz (Ciudaadanos) y Marcos Rodríguez (Compromiso Manilva), quienes han destacado que no sólo es más fácil “pactar con personas cercanas con las que hay más afinidad personal”, sino que además el objeto del acuerdo (los servicios) “nos termina por poner a todos de acuerdo porque lo que buscamos es el bien común”, ha concluido Gómez.