Mala imagen en El Perchel

No es la mejor imagen ni para los vecinos de la zona ni para los que pasan por allí, entre ellos muchos viajeros que entran o salen de la estación del tren de Cercanías de Málaga a Fuengirola que está a tan solo unos metros. Por eso los vecinos de la calle Medellín, entre la calle Cuarteles y la calle Ancha del Carmen, corazón de lo que queda del barrio de El Perchel, se muestran desesperado al ver un día si y otro también la acumulación de basuras que se produce junto a unos contenedores soterrados ubicados junto al número 1. «Están a un metro de un portal de viviendas. Hay enseres de mobiliario, colchones, maderas con clavos que suponen un peligro de cortes y pinchazos e incluso de incendio», denuncia un vecino, quien añade que, además, el contenedor de vidrio está atascado. Un lugar que asegura se ha convertido en «un estercolero desde hace mucho». «Los barrenderos lo ven todos los días». «¿Cómo es posible que no avisen de este peligro, además de la suciedad que siempre hay en un lugar que es pleno centro de Málaga?», afirma. «Llevamos una semana llamando a Limasa, a atención al ciudadano, y al final hemos acabado llamando al Ayuntamiento para que nos de una solución, y no nos la dan. No sabemos qué hacer ni a donde acudir. Necesitamos ayuda», afirma otro vecino de la zona quejándose por la misma situación.

Como ya hemos apuntado en otra ocasión, es pronto aún para saber si el nuevo sistema de recogida de muebles puesto en marcha por el Ayuntamiento va a conseguir que veamos menos muebles y sofás viejos desparramados por las calles de la ciudad. La empresa Limasa ha reorganizado este servicio asignando a cada barriada un día concreto de retirada de enseres, a diferencia del sistema que se venía empleando hasta ahora, en el que se actuaba tras una llamada telefónica, sistema que muy pocos ciudadanos utilizaban, por lo que los muebles viejos permanecían en las calles días y días hasta que finalmente eran retirados.

Con el nuevo sistema, si no se sacan los enseres el día que corresponda la recogida, entonces los colchones y los muebles permanecerán en la calle una semana hasta que llegue de nuevo el día señalado, lo que parece que está sucediendo en muchos rincones de la ciudad, pese a la advertencia de que de sacar los trastos viejos fuera del día que corresponda puede acarrear una multa de hasta 750 euros.

Una de las plantas.

Calle Alcalde Díaz Zafra: unos cactus junto a un parque infantil

En la calle Alcalde Díaz Zafra han plantado unos cactus en un parque infantil, según indica un ciudadano, que no entiende cómo se pueden colocar en una zona donde los niños se pueden lastimar. «¿A qué lumbreras del Ayuntamiento se le ocurre poner esto en un parque infantil?», escribe, y envía dos fotografías en las que se aprecian las plantas junto a unas vallas de lo que parece un recinto infantil . «Seguro que se ha ido a su casa contento por la ‘gran idea’ que ha tenido». Por las imágenes parece que las plantas están fuera de la zona de juegos.