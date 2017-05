Ideas para un espacio degradado: de la expectación a la decepción

Fue a finales del pasado mandato municipal cuando surgió la idea de convocar un concurso de ideas para clarificar el destino de la manzana de los cines Astoria y Victoria, un punto negro en pleno escaparate turístico del Centro de Málaga. En enero de 2015, a raíz de una iniciativa del concejal no adscrito Carlos Hernández Pezzi, el pleno aprobó estudiar esta opción, que volvió a ser demandada por Málaga para la Gente y respaldada por la mayoría grupos políticos –excepto Ciudadanos– en el otoño de ese año. El alcalde, Francisco de la Torre, decía entonces que no había por qué tener prisas en la convocatoria de ese concurso, para el que el equipo de gobierno municipal pensó en contar con una participación activa delColegio de Arquitectos. Sin embargo, la entidad declinó la invitación al plantearse una fórmula de concurso en la que se premiaría no solo la idea arquitectónica, sino también la viabilidad económica del negocio que tendría que llevar aparejado.

Así, tras varios meses de espera y movimientos internos en el Ayuntamiento para la organización del concurso, que finalmente fue asumido por el Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU) junto con la Gerencia de Urbanismo, quedó convocado el pasado mes de noviembre mediante unas bases que otorgaban 70 puntos a la idea arquitectónica y 30 puntos al estudio económico del negocio que se propusiera. Además, se dejaba abierta la puerta a la posibilidad de superar los parámetros de altura establecidos en el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) delCentro de Málaga, lo que finalmente hicieron un buen número de los equipos concursantes, incluido el ganador. Hasta un total de 72 propuestas recabó el Ayuntamiento con esta iniciativa, lo que generó una gran expectación por conocer cuáles serían las ganadoras.

El fallo del jurado se conoció en vísperas del inicio de la Semana Santa: Antonio Banderas y la empresa Starlite estaban detrás del primer premio. Desde ese momento, se desataron opiniones tanto a favor como en contra del proyecto, en el que el alcalde puso todas sus expectativas y que finalmente se ha desinflado con la renuncia de Banderas.