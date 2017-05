Se estudiará que haya taquillas y vestuarios en las playas de Málaga

Taquillas y zona de vestuarios en las playas. Cuando uno escucha esta propuesta, que ayer llegaba de la mano de Ciudadanos a la comisión de Medio Ambiente, piensa por un momento en San Sebastián, en La Concha. Esa playa urbana, en la que uno puede llegar una mañana de trabajo, cambiarse y ponerse el bañador, darse un chapuzón si el Cantábrico está ese día por no provocarle un corte de digestión por su frialdad, asearse, volver a ponerse su indumentaria y marcharse como el que no hubiese pisado la playa. Ni un grano de arena. Y todo en cuestión de una hora, si el tiempo apremia.

El año pasado, según informó el Diario Vasco, se pusieron consignas dentro de las cabinas colectivas en La Concha, Ondarreta y Zurriola, y éstas ya funcionan también en playas de Alicante, así como en otras de Murcia.

En concreto, el portavoz de Ciudadanos, Juan Cassá, explicaba que la instalación de estas infraestructuras, es decir vestuarios y taquillas, dotaría de mayor atractivo, a las playas de Málaga. En la iniciativa naranja se explica como hay personas que, pese a llevar muchas horas al sol, no se atreven a bañarse para evitar que le roben. Así explican que la solución podría ser una concesión demanial a una empresa en el caso de que la administración no esté dispuesta a prestar este servicio directamente.

Durante el debate de la propuesta, que desde el principio la concejal de Playas, Teresa Porras, dijo que apoyaría, grupos de izquierda como el edil no adscrito, perteneciente a Podemos, Juanjo Espinosa;o la edil de IU-Málaga para la Gente, Remedios Ramos, subrayaron que no sólo habría que mirar la opción privada, sino que debería también estudiarse la instalación pública, enmienda que aceptó el portavoz de Ciudadanos de buen grado. Por su parte, la edil de Málaga Ahora, Rosa Galindo, afirmó que entiende que el dinero público debe mejor invertirse en socorristas, y enmendó también la propuesta, con el beneplácito de Ciudadanos, añadiendo que de instalarse estas taquillas y vestuarios se hagan respetando ciertas medidas medioambientales.

Cuando terminó el encuentro, Porras explicó a SUR que la instalación de vestuarios no era muy factible en playas en las que no hubiese desnivel como la de La Concha, en San Sebastián, porque supondrían otra edificación, pero sí vio viable que se hiciera en los Baños del Carmen o en La Araña, espacios los que la playa queda muy por debajo de la zona urbana, así se puede aprovechar el desnivel para instalar estos espacios en los que los usuarios de playas se pueden cambiar, guardar sus pertenencias y ducharse inclusive. No obstante, Porras subrayó que esta medida lógicamente no podría ponerse en marcha para este año, aunque sí vio con buenos ojos estudiarla para los próximos.

Mejoras en dos parques

En una comisión de Medio Ambiente que ya lleva dos o tres sesiones yendo como la seda también salieron adelante tres mociones para mejorar dos parques en la zona alta de El Palo, y en el Puerto de la Torre.

La edil de IU-Málaga para la Gente, Remedios Ramos, consiguió que se aprobara por unanimidad la mejora del parque de El Lagarillo, en la zona este de la ciudad, para el que reclamó mejores infraestructuras y esfuerzos para dotarlo de más verde.

También salió adelante, con el beneplácito de todos los partidos, sendas iniciativas del edil no adscrito Juanjo Espinosa y de IU-Málaga para la Gente para que el parque periurbano Jiménez Díaz, en el Puerto de la Torre, repare su riego, se desbroce, se hagan caminos, y se sustituyan los elementos deteriorados de los parques infantiles, así como que se instalen pérgolas y otros equipamientos que permitan el uso por parte de los ciudadanos de un espacio dedicado a Andrés Jiménez, conocido como ‘El Santo’, que ha dedicado su vida al estudio y la investigación de la fiesta de verdiales.

Corredor verde del Valle del Guadalhorce

La comisión de Medio Ambiente, que ayer fue de dulce, empezaba ayer con tan buen pie, que la concejala de Playas, Teresa Porras, proponía divertida que mejor que encerrarse en el salón de plenos podían cambiar de ubicación y llevársela a cualquiera de los chiringuitos que hay en Málaga. Las concejalas de Málaga Ahora Ysabel Torralbo y Rosa Galindo se reían con la propuesta y le explicaban que sería muy interesante que la comisión estuviese abierta a los vecinos.

El buen ambiente de los preliminares se vivió en la sesión en la que el PP, concretamente el concejal popular Raúl Jiménez, elevó una iniciativa para contar el apoyo de todos los grupos y que acabase siendo institucional. En concreto, se trata de una propuesta aprobada en la Diputación para que se realice un corredor verde en el valle del Guadalhorce, un río que nace en la sierra de San Jorge (Villanueva del Trabuco) y que muere en el Mediterráneo, en Málaga. La moción pide que se impulse junto a la Junta de Andalucía, el grupo de Desarrollo Rural, Turismo y Planificación Costa del Sol S.L.U., y el resto de los ayuntamientos implicados un corredor verde que uniría espacios tan privilegiados como el paraje natural del Desfiladero de Gaitanes (Ardales, Antequera y Álora), y el paraje natural de la desembocadura del Guadalhorce, en la capital. Unanimidad rotunda.