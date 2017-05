J On The Beach vuelve a traer a Málaga a expertos internacionales en 'big data'

El evento internacional sobre tecnologías de la computación enfocadas al &lsquobig data&rsquo, J On The Beach, vuelve a Málaga por segundo año consecutivo a partir de mañana y hasta el viernes en La Térmica. Más de 400 participantes procedentes de diferentes países y 50 ponentes, entre ellos algunos de los científicos y responsables de ingeniería de empresas de la talla de Google, Microsoft, Twitter, Oracle o Valo, participarán en este encuentro, que esta vez también ofrecerá talleres gratuitos abiertos al público (eso sí, en inglés y dirigidos a un público de perfil alto en programación).

Según explica Justo Ruiz Ferrer, directivo de ITRS Group, empresa tecnológica afincada en el PTA que es impulsora del evento, su objetivo es «aprender de creadores y expertos en tecnologías de la información, promover la presencia de mujeres en eventos tecnológicos y dar a conocer la ciudad de Málaga y las empresas tecnológicamente más punteras al sector del IT a nivel internacional». Por ello, entre los patrocinadores de J On The Beach se encuentran Oracle, The Workshop, Ravenpack, Rindus o Piksel, todas ellas compañías asentadas en Málaga. El encuentro está organizado por varios colectivos locales relacionados con la tecnología: Yes We Tech, Databeers Málaga, DotNet Málaga, Málaga Java User Group y Málaga Scala Developers.