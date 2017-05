La anciana acusada de matar a muletazos a su marido dice no recordar si lo hizo

Ayudada por otra persona, que empujaba la silla de ruedas en la que iba, la mujer de 85 años acusada de matar a muletazos a su marido se sentó ayer ante los miembros del jurado popular que la juzgan para dar su versión de lo que pasó. Mientras su abogada le iba repitiendo en un tono de voz más elevado las preguntas que le hacía el fiscal -ya que tiene dificultades para oír-, la procesada fue contundente al empezar a declarar: «Yo no le di ningún golpe con la muleta». Sin embargo, a medida que el representante del Ministerio Público seguía insistiendo en los hechos, la anciana indicó que no recordaba muy bien lo que había ocurrido aquel día y que, si le había hecho algo al fallecido, no se acordaba.

Se refería al 21 de julio de 2015. En aquella fecha su marido padecía de un cáncer de pulmón en fase terminal. La enfermedad había debilitado a la víctima, que tenía 82 años, hasta el punto de que tenía una movilidad muy reducida y le era imprescindible la ayuda de otras personas para todas las actividades.

Una de ellas era la procesada, que vivía con el fallecido. De hecho, la mujer explicó que, aunque el hombre tenía «la cabeza perdida» y la llamaba a todas horas para que le ayudara, le cuidó hasta el último momento, ya que ambos se querían.

El fiscal la considera responsable de un delito de asesinato y pide prisión permanente

Sobre el día de los hechos, la procesada señaló que el fallecido estaba en el sofá que había en la planta baja de la vivienda y que ella estaba en la entrada, «sentada al fresquito». Explicó que escuchó que su marido la llamaba, aunque ella no fue hasta que pasó un rato y, entonces, fue cuando se lo encontró tirado en el suelo sangrando por la cabeza.

La mujer negó desde el principio que le hubiera agredido con una muleta, tal y como sostiene la Fiscalía, aunque en el transcurso de su declaración reiteró que no lo hizo y que, si fue al revés, no se acuerda. De hecho, su defensa mantiene que «es imposible que la acusada cometiera el crimen y que fueron unas personas extrañas que entraron en la casa».

La Fiscalía

Se trata de un relato que nada tiene que ver con el que defiende el fiscal. El representante del Ministerio Público considera que el día de los hechos, una vez que se fueron los familiares que les habían ayudado desde esa mañana, la acusada se dirigió hasta donde estaba su marido, que descansaba en un sofá.

«De improvisto, aprovechando el estado de desvalimiento del mismo, que le impedía cualquier defensa efectiva, le propinó hasta 14 golpes con una de las muletas que ella utilizaba». Esto, siempre según la Fiscalía, causó en el hombre severos traumatismos craneales que le provocaron la muerte poco después en el hospital, en el que ya había ingresado en coma profundo.

Para el fiscal, la procesada habría cometido un supuesto delito de asesinato, por lo que solicita que sea condenada a una pena de prisión permanente revisable. Ahora serán los miembros del jurado popular los que tendrán que decidir a lo largo de estos días, después de escuchar las distintas versiones sobre lo ocurrido en Rincón de la Victoria.