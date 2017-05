Alumnos del IES Huelin culminan en Polonia su proyecto Erasmus+

El IES Huelin ha visitado el instituto Juan Pablo II en la ciudad de Gorowo en Polonia entre los días 8 y 10 de mayo, como último encuentro con otros centros europeos dentro del proyecto Erasmus+, financiado por la UE 'Mejorando el proceso de enseñanza-aprendizaje en un entorno empresarial y sostenible' ('Improving the teaching-learning process at an entrepreneurial and sustainable establisment'). Los alumnos Gabriel Auñon, Javier Fernández, Javier Gutiérrez y Enrique Aycart, junto con los profesores Daniel Saenz y Emilio Guzmán, compartieron junto a los anfitriones actividades con los participantes de centros del Reino Unido, Finlandia, Italia y Alemania, como el plan de liquidación e informe de problemas surgidos y soluciones de cada miniempresa educativa, exposición de recursos educativos abiertos de educación artística, presentación de las flores más tìpicas de primavera de cada país, resultados y evaluación del proyecto. Además visitaron el castillo de Olsztyn, donde Copérnico residió y realizó sus cálculos astronómicos, y un parque tecnológico donde recibieron charlas de emprendedores.

Dado el éxito obtenido con este proyecto Erasmus+, tanto para los alumnos y profesores como para los centros educativos y comunidades, los profesores se han comprometido a solicitar otro proyecto próximamente. Igualmente, los profesores han acordado impulsar su sostenibilidad en los tres temas principales del proyecto: Fomento del espíritu emprendedor, mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje, y el reciclaje y eficiencia energética.