El PSOE insta a la Diputación a revisar los contratos directos realizados a la presidenta de una fundación del PP en Málaga

Las diferencias entre el equipo de gobierno del PP y la oposición en la Diputación Provincial, y en especial con la formación socialista, se incrementan cada mes que pasa. El portavoz del grupo del PSOE, Francisco Conejo, ha presentado una moción urgente dirigida al pleno ordinario de la institución que se celebra mañana martes 16, en la que solicita a los grupos políticos con representación en la entidad instar al equipo de gobierno a revisar los trabajos pagados a la presidenta de la delegación de la fundación del PP en Málaga 'Mujeres en Igualdad', para analizar su contenido y para que en el caso de no se ajusten a los exigido se le exija su devolución y las responsabilidades políticas correspondientes.

Conejo ha explicado hoy en rueda de prensa que, aunque las facturas van a nombre de una persona como autónoma, se trata de la presidenta de la delegación en Málaga de una fundación del PP. “El equipo de gobierno del PP en la Diputación ha contratado trabajos de manera directa a la presidenta de una fundación en Málaga que depende del PP”, ha asegurado Conejo, que ha recordado que al tratarse de contratos menores, inferiores a 18.000 euros, pueden ser realizados de manera directa sin ni siquiera pedir ofertas.

Según Conejo, el propio PP ha reconocido en una respuesta de su grupo que esta persona ha facturado a la Diputación 34.165 euros por trabajos variados desde 2011. El dirigente socialista ha manifestado que su partido ha analizado el contrato efectuado en diciembre de 2014 para la elaboración del Reglamento de Participación Ciudadana, por importe de 2.700 euros. Conejo ha declarado que dicho borrador se encuentra en un cajón, ya que nunca ha sido entregado a la oposición, a pesar de que ha demandado un reglamento de participación desde hace años. “De 20 artículos que tiene seis son copias literales del reglamento de la Diputación de Cádiz, aprobado en 2010”, ha asegurado Conejo, que ha explicado asimismo que en otros artículos también se detectan copias del mismo texto. “Casi el 70% de los artículos son un plagio literal o similar del reglamento de la Diputación de Cádiz”, ha asegurado Conejo, que no se explica cómo el grupo de gobierno de la institución debe recurrir a una consultora externa para elaborar un reglamento de estas características, contando con personal de la institución y con el acuerdo político para que los grupos de la corporación aporten sus borradores, cuando lo normal es que lo haga la secretaria general para garantizar su legalidad.

Asimismo, Conejo ha asegurado que el Reglamento en cuestión no se ajusta a la ley de transparencia, en cuanto a las disposiciones dedicadas a la transparencia y el acceso a la información pública. “La legislación establece un mes y el reglamento fija un plazo de tres”, ha manifestado el diputado del PSOE.

“Consideramos que ha existido un trato privilegiado y un conflicto de intereses manifiesto que debe censurarse y además evitarse en el futuro. Todo apunta a que se han podido utilizar contratos menores para pagar retribuciones a una persona afín al PP que es la presidenta en Málaga de la Fundación 'Mujeres en Igualdad”, ha declarado Conejo, cuya formación pide asimismo en su moción que se le exija a grupo de gobierno en la Diputación que informe por escrito, en un plazo máximo de un mes, a todos los grupos de la corporación de los motivos para contratar “reiteradamente” a esta consultora, si se han pedido otras ofertas y los motivos por los cuales se optó por ésta. También exige que se facilite copia de toda la documentación sobre tales contratos y la justificación de los trabajos realizados a la Diputación.

Conejo ha manifestado que lo que el PSOE está denunciando es un “escándalo, un chanchullo de Elías Bendodo en la gestión de la Diputación Provincial de Málaga. El 'delfín tiburón', candidato a la Alcaldía de Málaga, demuestra en esta institución que es un experto en escándalos y en chanchullos para beneficiar a personas afines o vinculadas al PP. Es muy grave que la Diputación pague por un trabajo que es copiado y plagiado de otra institución. Esto huele muy mal y todo apunta a que esta institución es el cortijo particular del señor Bendodo, donde permanentemente utiliza los recursos públicos para beneficio de su partido político”.

La portavoz del grupo del PP, Francisca Caracuel, ha manifestado respecto a la moción del PSOE que la misma ha sido trasladada al área de Cooperación Internacional y Participación Ciudadana para que elabore los informes pertinentes. Caracuel ha manifestado que la mayor parte de la información que ha facilitado Conejo le ha sido facilitada por la propia institución a raíz de algunas preguntas realizadas por el grupo socialista. “No hay ningún afán de ocultamiento y si de máxima transparencia en la información que rodea este tema, así que mañana en el pleno se dará cumplida respuesta, con mayor exactitud a l que ha planteado”, ha asegurado la diputada del PP.

Caracuel ha señalado no obstante que las declaraciones hay que verlas en la clave en la que el portavoz del PSOE realiza estas denuncias. “Ha terminado hablando de la candidatura ala Alcaldía de Málaga. Conejo está continuamente en clave electoral y siempre creando titulares, que si eso es chanchullo, y los chanchullos y chanchullos, y me gustaría recordarle con todo el respeto que hasta ahora el único chanchullo que ha salpicado a cualquier miembro de esta corporación no ha sido el presidente, sino que ha sido él -en referencia a Conejo-, que es el único investigado por el tema de una piscina”.

Ciudadanos

Por otra parte, el grupo de Ciudadanos en la Diputación ha presentado este lunes también una moción urgente al pleno, acompañada de un listado de preguntas en torno al Museo de Arte de la Diputación (MAD), situado en la Casa de los Colarte de Antequera. La formación naranja pide mayor transparencia y control sobre la gestión de este centro artístico, inaugurado en marzo de 2015.

Ciudadanos insta al equipo de gobierno de la Diputación a asumir lo que establece el Manual de Buenas Prácticas en Museos y Centros de Arte y el Código de Deontología para los Museos del Consejo Internacional de Museos, creando una comisión independiente que vele por el cumplimiento de un proyecto artístico en el MAD, y que garantice que la compra de obras de arte se hace bajo criterios y métodos estrictamente profesionales y transparentes.También se solicita que se cumpla lo fijado por el Manual de Buenas Prácticas en materia de incompatibilidades, es decir, que las personas dedicadas a la profesión museística no tengan otros empleos remunerados ni acepten actividades que sean incompatibles con los intereses del museo, que el director del centro evite desarrollar fuera del museo cualquier actividad ligada al comercio del arte o el coleccionismo privado o que los empresarios que formen parte de la comisión independiente no participen en decisiones de compra que puedan beneficiar a sus empresas.

Según ha manifestado el portavoz de C's, Gonzalo Sichar, la Diputación adquirió en 2016 cuatro obras de arte valoradas en más de 40.000 euros con el fin de impulsar a varias galerías de arte, pero sin acompañar la compra con una justificación basada en criterios transparentes y objetivos. La Diputación posee ya un patrimonio artístico e histórico valorado en más de 3,5 millones de euros, que permanece, en gran medida, almacenado. La compra fue decidida tras una visita a los artistas del ex jefe del Servicio de Cultura, del director del Área de Cultura y del director del MAD y del CAC Málaga, Fernando Francés, a la sazón empresario y representante de numerosos artistas, así como coleccionista privado. El portavoz de C's en la Diputación, Gonzalo Sichar, se ha mostrado este lunes “a favor de promover la cultura, pero sin confundir esto con la subvención a determinadas empresas sin criterios transparentes que lo justifiquen. Estas prácticas se han convertido en un hábito de política clientelar y arbitraria que desde Ciudadanos pretendemos extinguir”.

Otras mociones

Por otra parte, el PSOE ha presentado una moción para que la Diputación exija al Consejo de Ministros que aprueba el trasvase de cinco hectómetros cúbicos desde el embalse de Iznájar a la zona norte de la comarca de Antequera e instar al equipo de gobierno de la institución encargar a la empresa de Turismo y Planificación Costa del Sol sendos informes sobre la calidad del empleo turístico en al provincia.

El PP por su parte lleva a pleno también diversas mociones como la de aprobar la creación de una mesa para mediar con el Ayuntamiento de Vélez en la cesión de un espacio en el antiguo Hospital San de Dios para la unidad de estancia diurna de Afadax, la adhesión a la Carta de Málaga para la Nueva Economía y la Innovación Social, exigir a la Junta un plan de ahorro y mejora de las redes de suministro de agua para evitar las fugas que se producen en la Costa del Sol Axarquía con cargo al canon del agua, instar a la consejería de Turismo el mantenimiento de la web www.turismoandaluz.com y exigir un plan de dinamización turística para la Serranía de Ronda.

El portavoz del grupo de IU Para la Gente, Guzmán Ahumada, por su parte, ha presentado la mociones de sus grupo, una de las cuales tiene como finalidad mostrar el apoyo de la institución con los bomberos de la capital, respaldar al Consorcio Qualifica de la Costa del Sol occidental y pedir desde la Diputación la eliminación de la disposición adicional 27 del proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2017.

Málaga Ahora lleva a pleno otras tres mociones. Una es en apoyo a los trabajadores de la limpieza de la UMA, apoyar la continuidad del centro cívico de la Diputación y que la entidad muestre su rechazo y condena por al muerte del joven malagueño Pablo a causa de las agresiones que sufrió a manos de integrantes de colectivos de extrema derecha.