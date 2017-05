No es cosa de ahora, sino de hace ya unos años, concretamente desde 2012, y surgió a iniciativa de los propios cocheros. Y es que obligados por la nueva ordenanza municipal, idearon un sistema para evitar que los excrementos de los animales ensucien las calle. Se trata de una bolsa plastificada que va sujeta a la caja del carruaje y a la retranca del caballo y que impide que los excrementos del animal caigan al suelo. Algo que, sin embargo, no todos deben seguir, a juzgar por los comentarios que nos llegan de algunos ciudadanos que se quejan de la presencia de excrementos de caballo en algunas calles de la ciudad y del hedor y mala imagen que ello produce. «Deberían obligarles a llevar unas bolsas para que en casos de que los caballos hagan sus necesidades, éstas no caigan al suelo, como sucede en otras ciudades», dice un lector sin conocer quizás que aquí también existe ese sistema, como decimos, y que además fue propuesto por los propios cocheros. Así que si aparecen excrementos de caballos en la vía pública, una de dos: o son de cocheros que no han puesto en practica esa medida, o puede que se trate de los excrementos de otros caballos que no sean los que tiran las típicas calesas malagueñas. Algo poco probable, pues no hay muchos caballos circulando por la ciudad, aunque en honor de la verdad en alguna ocasión se han visto por las inmediaciones del Ayuntamiento y de la plaza de la Marina excrementos de caballo que se trataba de las heces de los equinos de la patrulla de la Policía Local, que presta servicios en determinados lugares de la ciudad.

Es de esperar que en este caso no haya que recurrir al ADN de los excrementos, como sucede con los perros, para verificar la ‘titularidad’ de los restos que se encuentren en la vía pública. Todo sea por evitar la visión de esos montículos de excrementos de caballos que en ocasiones se ven en las calles, que quedan aplastados por el tránsito de los vehículos, y cuyo olor se expande irremediablemente. Una visión que no es la mejor para una ciudad turística de primer orden como es Málaga y que podría incluso atentar contra la salud pública. La normativa municipal contempla además sanciones para los cocheros que ensucian las calles.

Victoria. Señal inclinada

En la calle Victoria, en su mediación, hay una señal de tráfico junto a un paso de peatones que se encuentra muy inclinada. La señal ha debido recibir algún golpe de un vehículo y además de no visualizarse bien, puede acabar cayendo, según manifiesta un vecino de la zona.

Avenia El Atabal. Suciedad

En la avenida del Atabal, junto a una tubería que pasa por aquella zona, se acumula bastante suciedad, según denuncia un vecino, quien señala que además de papeles y bolsas, en ese punto que está situado en un enclave donde hay árboles han tirado hasta sillas de plástico.