Hoy se abre el plazo para solicitar la ayuda para el registro del ADN canino

málaga. Los dueños de perros que estén desempleados pueden acudir desde hoy a las junstas de distrito de la capital para tramitar la ayuda municipal por la que no tendrán que pagar los 35 euros que cuesta registrar el perfil genético de sus mascotas, tal y como obliga el Ayuntamiento para poder sancionar a quienes las abandonen o maltraten, y también a quienes no recojan los excrementos cánidos. En principio, el Consistorio ha destinado un fondo de 200.000 euros, por lo que podrá bonificar a los primeros 5.714 solicitantes. Quienes no se acojan a esta ayuda municipal tendrán que adquirir este vale de 35 euros en la propia clínica o bien a través del Colegio de Veterinarios. Una vez comprado este bono, el veterinario realizará la extracción de sangre del animal y le entregará al dueño la documentación provisional que certificará que ha cumplido este trámite, y en un mes, la definitiva junto a una chapa y una tarjeta identificativa.

De esta forma, la Policía Local podrá comprobar fácilmente quién no ha sometido a su mascota a esta extracción de sangre, una conducta que tendrá la consideración de infracción leve y conllevará una sanción de hasta 500 euros, aunque se prevé que rondará los 150 euros. El control policial se activará una vez concluya la moratoria de seis meses que empezó el 2 de mayo. Del mismo modo, será a partir de noviembre cuando el personal del servicio de control de plagas podrá tomar muestras de las heces que encuentren en la vía pública y las mandará a un laboratorio para compararla con los perfiles genéticos registrados y así poder sancionar al dueño (unos 200 euros).