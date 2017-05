Medios y recursos limitados, según el rector de la UMA

Cada curso, unos cuatro mil estudiantes se quedan a las puertas de la UMA. No hay más capacidad y la limitación de plazas se corresponde con los «medios y recursos limitados de que disponemos, no tenemos posibilidad de atender a más estudiantes», señala el rector, José Ángel Narváez. «Es una pena que ocho mil estudiantes se tengan que ir fuera, pero al mismo tiempo tenemos unos 40.000 estudiantes. La UMA tiene una oferta amplia y suficiente, que atiende a la mayoría de la población y de la mejor forma posible», señala. El rector se refiere también a una «cierta tradición», según algunas comarcas, de enviar a los alumnos a Granada o Sevilla. En todo caso, según Narváez, es «una satisfacción» que cualquier joven andaluz pueda estudiar en una universidad pública que está a menos de dos horas de su domicilio familiar. «El modelo andaluz proporciona la misma calidad y los mismos medios en las nueve universidades, no importa que el de Córdoba venga a Málaga o que el malagueño estudie en Sevilla, en todas vamos a encontrar la misma calidad en un sistema de trabajo coordinado y con las mismas posibilidades para todos los universitarios, independiente de su lugar de procedencia», sostiene el rector de la UMA.