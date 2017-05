La Lex Flavia traducida

La primera ley escrita del municipio de Málaga, la Lex Flavia Malacitana, tiene capítulos que sorprenden por tratar asuntos muy actuales, según María Victoria Seoane, una lectora que se lamenta de que no se refleje en ningún lugar de la ciudad el contenido traducido de la ley que representa la carta de fundación de Málaga, y que permanece en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Cita en concreto al capítulo LXII de la ley, y transcribe varios párrafos: «Que nadie desteje, destruya ni ordene que se demuela en la ciudad del municipio flavio malacitano edificio alguno, ni los edificios que están cerca de esta ciudad, que no vaya a reconstruir en el término de un año, salvo por sentencia de los decuriones, siempre que se halle presente la mayor parte de ellos». «Quien actuare contra estas normas será condenado a pagar a los munícipes del municipio flavio malacitano una cantidad de dinero equivalente a la cantidad a que ascienda el edificio». «Y el munícipe de este municipio que lo desee, y a quien por esta ley le esté permitido, tendrá la facultad de reclamar tal cantidad, así como la de ejercer la reclamación procesal o ante magistrados y la demanda contra el infractor a la susodicha cantidad».

«Este capítulo, sorprendente por el tema tan actual, corresponde a una nueva traducción realizada por Miguel del Pino, profesor de la Universidad de Granada, lamentablemente fallecido», dice. Y es que según afirma, «estas tablas jurídicas de bronce, 82 d. C, promulgadas por el emperador Tito Flavio Domiciano, son uno de los primeros bronces jurídicos romanos más importante de Europa». Resalta de las tablas de bronce que fueron encontradas en El Ejido en 1851 , que a punto estuvieron de ser fundidas en una chatarrería y que formó parte de la colección Loringiana, que su venta al estado «impidió que acabaran subastadas y probablemente en el extranjero, siendo hoy su valor incalculable», por lo que pide que espera «que no se eche en saco roto este propósito, esta gran necesidad de ubicar en el Museo de Málaga la traducción al castellano de la Lex Flavia Malacitana, actualizada por Miguel del Pino, antiguo profesor de las universidades de Málaga y Granada». Un Museo el de Málaga que califica como «museo de primer nivel, buque insignia de la Cultura, con entrada libre, que posee en su sección de Arqueología 17.000 piezas, la mayor parte en el almacén del recinto, incluyendo hallazgos únicos en el mundo». Y un lugar que califica como el «museo de Málaga, de la provincia, y en cuya sección de Arqueología no hay nada prestado ni comprado. Todo es nuestro, parte inherente de la historia de nuestra ciudad milenaria».

La reivindicación para que la Lex Flavia regrese a Málaga ha sido una constante a lo largo de los años, si bien la recuperación del Museo de Málaga ha espoleado la reclamación. El asunto ha llegado, incluso, al Congreso de los Diputados. Allí, el PSOE presentó una proposición no de ley para pedir su regreso a Málaga.

Malagueta: contenedores soterrados al fin arreglados

El contenedor soterrado que estaba averiado en la calle Reding de la Malagueta ya ha sido reparado. De igual forma, otra isla ecológica que estaba averiada en el paseo marítimo Ciudad de Melilla también ha sido reparada en los últimos días. La avería de estos últimos soterrados obligó a colocar en la zona de manera provisional unos contenedores en superficie que además de ofrecer una mala imagen de un lugar por donde es frecuente que pasen muchos cruceristas y turistas en general, dificultaba también el uso de algunos de los soterrados que sí funcionaban, según denunciaba días atrás un vecino de la zona.

El Ayuntamiento anunció en marzo que iba a realizar una evaluación detallada del estado y funcionamiento habitual de los más de 400 contenedores soterrados que existen en la ciudad, con el fin de subsanar las carencias técnicas o de cualquier otro tipo que puedan presentar, y que suelen ser muy frecuentes, a la vista de la cantidad de contenedores soterrados que se estropean.