Córdoba, ‘granero’ de estudiantes para la UMA

Los cordobeses no solo veranean en la Costa del Sol. También Málaga es uno de los destinos preferidos a la hora de estudiar una carrera universitaria. De tal manera que, después de Málaga, es la provincia con más alumnos matriculados en la UMA. Según los datos de este último curso, en los estudios de grado y máster que se imparten en la UMA hay matriculados 1.445 estudiantes con domicilio familiar en Córdoba. Constituyen de esta manera casi una décima parte del alumnado de la universidad cordobesa, que asciende a unos 15.000 estudiantes. En estudios de grado y máster se han matriculado en la UMA 34.149 alumnos, de ellos 28.814 de la provincia, incluidos doce mil de la capital.

De igual manera que los estudiantes de comarcas malagueñas situadas al norte de la provincia tienen la inercia de estudiar en Granada, por la cercanía, o los de la comarca de Ronda eligen Sevilla, los del sur de Córdoba prefieren desplazarse a Málaga. Hay algunos datos curiosos: 230 cordobeses estudian Psicología en la UMA, 72 Márketing, 53 Finanzas y Contabilidad y 36 Periodismo.

Después de Córdoba, es la provincia de Granada la que más estudiantes aporta a la UMA, 998. 85 estudian Medicina y otros carreras que no tiene la UGR, como Periodismo (55), Publicidad (34) o Comunicación Audiovisual (29). Otra cifra destacada de granadinos se encuentra en Ingeniería Mecánica, con 68 matriculados.

De Cabra es natural Juan María García, estudiante de primero de Medicina en la UMA. Vive en una residencia universitaria de Teatinos, y llega a la facultad en 15 minutos andando, lo que para él es una de las ventajas de vivir en Teatinos. Comparte piso con otros tres estudiantes, también cordobeses. Juan María afirma que eligió Málaga «porque es un magnífico lugar para vivir, con buen tiempo y una gran oferta de ocio y cultura».

Playa y cultura

Buen tiempo, playa y actividades culturales hicieron que Maripi Quesada se decidiera por Málaga para estudiar Márketing e Investigación de Mercados. Es natural de Baza y el primer año de estudios universitarios lo hizo en Granada. Pero no le gustó la carrera y decidió cambiar tanto de ciudad como de estudios. «En Granada lo típico es salir, las fiestas universitarias y cosas de este tipo, y la verdad es que me apetecía cambiar y Málaga es muy buen lugar, tenemos la playa y un estilo de vida que me gusta». Ya está en cuarto curso, como su compañera de piso María Ruiz Díaz, que es natural de Porcuna, un pueblo de Jaén. Llevan tres años compartiendo piso y son compañeras de carrera. Eligió Málaga porque este grado no se estudia ni en Jaén ni en Córdoba, ciudades más cercanas a su localidad. «Me gusta Málaga, su carácter abierto, su actividad cultural»; comenta la joven.

De Almería, en concreto de Aguadulce, ha llegado a la UMA Christian Sánchez, para cursar el grado de Estudios Ingleses. Es su primer año en Málaga, y asegura sentirse «encantado, muy satisfecho por la elección de la ciudad, que me parece muy agradable, muy cosmopolita, con una oferta increíble, muy cerca de otras ciudades y con pueblos del interior y un área metropolitana muy interesantes».

Distrito Único Andaluz

Los jóvenes andaluces tienen la ventaja de contar con un distrito único para toda la región, lo que en la práctica supone que las nueve universidades públicas funcionan como un único centro a la hora de realizar la reserva de plaza. Los alumnos que estudian fuera de Andalucía tienen que solicitar plaza en cada una de las universidades, en algunas incluso de manera presencial, como le sucedió a Paloma Aguado.

Pero también el distrito único produce unos ‘movimientos’ de estudiantes de una a otra provincia, ya que el criterio para conceder la plaza es el de nota de acceso. Así, por ejemplo, hay malagueños estudiando Medicina por todas las universidades españolas, y a la UMA han llegado 175 del resto de Andalucía y 37 de otras provincias españolas.